T-Mobile Thuis gaat stoppen met eigen e-maildienst voor klanten - update

T-Mobile stopt met het aanbieden van zijn eigen e-maildienst als onderdeel van T-Mobile Thuis-abonnementen. Klanten die gebruikmaken van een T-Mobile-e-mailadres kunnen deze tot 31 maart 2024 blijven gebruiken. Na die datum stopt de dienst te werken.

T-Mobile meldt op zijn website dat het gaat stoppen met de T-Mobile Thuis-e-maildienst. Gebruikers kunnen hun @t-mobilethuis.nl-adres tot 31 maart 2024 gebruiken via de webinterface of e-mailclients als Outlook en Thunderbird. Volgens de provider wordt alle data van de dienst na die datum verwijderd.

Nadat de dienst is stopgezet, kunnen er daarom geen e-mails meer verstuurd of ontvangen worden via de dienst. Ook oude e-mails worden verwijderd, tenzij gebruikers die eerst offline opslaan of doorsturen naar een ander e-mailadres. Het is niet mogelijk om de dienst betaald te blijven gebruiken. T-Mobile raadt klanten aan een e-mailadres aan te maken bij een andere aanbieder.

Een woordvoerder van T-Mobile laat aan Tweakers weten dat zijn e-maildienst 'functioneel niet meer de ervaring biedt die wij vandaag de dag passend vinden'. "Het platform is niet langer geschikt voor het doorvoeren van onze gewenste en noodzakelijke verbeteringen. Daarnaast wordt de dienst door een steeds kleinere groep klanten gebruikt", schrijft de woordvoerder. Het bedrijf benadrukt dat er 'uitstekende gratis alternatieven zijn' en heeft er daarom voor gekozen om niet door te gaan met zijn eigen e-maildienst. Klanten worden in de komende weken geïnformeerd.

Update, maandag: er is een reactie van T-Mobile toegevoegd aan het artikel.