Nederlandse provider Youfone geeft klanten gratis upgrade naar 5G

Nederlandse Youfone-klanten hebben vanaf woensdag 8 februari kosteloos toegang tot 5G. De gratis upgrade geldt voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Youfone gebruikt het netwerk van KPN.

Zowel consumenten als zakelijke Youfone-klanten krijgen toegang tot KPN's 5G-netwerk, meldt de virtuele provider. Het bedrijf claimt op KPN's netwerk een maximale downloadsnelheid van 256Mbit/s en een maximale upload van 150Mbit/s te hebben.

KPN biedt sinds juli 2020 5G aan, net als bij Vodafone en T-Mobile is dit voor klanten inmiddels gratis. Bij veel virtuele providers is 5G nog niet mogelijk. Overigens is 5G in Nederland nog niet veel sneller dan 4G. Providers hebben hier andere frequenties voor nodig, met name frequenties in de 3,5GHz-band. Vermoedelijk komen deze frequenties pas begin volgend jaar vrij voor providers.