Youfone start met het aanbieden van vast internet in België

Youfone biedt onder de noemer van Internet Thuis vast-internetabonnementen aan in België. Het goedkoopste abonnement kost 35 euro per maand voor 100/40Mbit/s. Het bedrijf biedt ook glasvezelabonnementen tot 1000/500Mbit/s aan.

De virtuele provider biedt vijf abonnementen aan, afhankelijk van of de klant een glasvezelaansluiting heeft of niet. Het bedrijf biedt één DSL-abonnement en vier Fiber-abonnementen aan, waarbij het goedkoopste glasvezelabonnement duurder is dan het dsl-abonnement, terwijl dat glasvezelabonnement langzamere snelheden biedt. Klanten met een glasvezelaansluiting kunnen dat goedkopere dsl-abonnement echter niet afnemen.

Youfone zegt dat de abonnementen met onbeperkte databundels komen en op het netwerk van Proximus werken. De provider bevestigde in december vorig jaar vast internet aan te willen bieden in België, maar gaf toen nog niet aan wanneer het bedrijf hiermee zou starten en wat voor pakketten dit zou omvatten.