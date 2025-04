The Settlers-maker toont eerste in-gametrailer van nieuwe citybuilder

Envision Entertainment heeft de eerste in-gamebeelden laten zien van Pioneers of Pagonia. Volker Wertich, ontwerper en programmeur van de originele The Settlers-game uit 1993, speelt een belangrijke rol bij Envision. Pioneers of Pagonia is een citybuildergame.

De trailer toont volgens Envision pre-alpha-in-gamebeelden. In de beelden is onder meer te zien hoe de bewoners een nieuw bos planten, om daarna bomen in dit bos te kappen en te verwerken tot planken. Ook moeten de bewoners stenen hakken, om uiteindelijk meer gebouwen te kunnen plaatsen. De trailer hint ook naar vijanden, in de vorm van weerwolven.

De Duitse studio kondigde de game in februari aan. Wertich is Creative Director bij Envision en wil met het spel 'terug naar het begin' van citybuilders gaan, met 'duizenden' bewoners en een focus op de simulatie van de spelwereld en de economie. De spelwereld en objectives zullen procedureel gegenereerd worden, en het spel komt met ruim veertig gebouwen en zeventig verschillende goederen.

Pioneers of Pagonia zal eind dit jaar als Early Access-game op Steam verschijnen. De ontwikkelaar verwacht dat het spel in ieder geval een half jaar in Early Acces-vorm zal blijven, waarbij gaandeweg extra functies, gebouwen en productieketens worden toegevoegd.