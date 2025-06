The Settlers-maker werkt aan citybuildergame die later dit jaar uitkomt

Volker Wertich, de ontwerper en programmeur van de originele The Settlers-game uit 1993, werkt aan een nieuwe citybuildergame die in het vierde kwartaal van dit jaar moet uitkomen. De game heet Pioneers of Pagonia.

De in Frankfurt gevestigde indiestudio Envision Entertainment, waar Wertich een van de oprichters van is, zegt dat het in Pioneers of Pagonia allemaal draait om exploratie, ontdekking en het herenigen van de eilanden van het fictieve Pagonia. Spelers kunnen meer dan veertig verschillende gebouwen optuigen en meer dan zeventig verschillende goederen gebruiken.

Het draait net zoals bij de The Settlers-reeks om het beheren van vele productieketens, die volgens de makers uitgebreid zullen zijn, en om creativiteit in het sturen van de economie. "Met Pioneers of Pagonia keren we terug naar de oorsprong van stadsbouwsimulatie, met duizenden inwoners die rondrennen en een focus op de diepgaande simulatie van de gamewereld en economie waar de gemeenschap zo van houdt", licht Wertich toe.

Pioneers of Pagonia krijgt procedureel gegenereerde speelvelden, wat de herspeelbaarheid volgens de makers ten goede zal komen. Er zal geen campagne aanwezig zijn; de ontwikkelaars richten zich op procedural map and objective creation en stellen dat dat niet zal leiden tot repetitiviteit. Co-op met een tweede speler zal worden ondersteund, maar meer gamemodi zoals een echte multiplayer is momenteel geen onderdeel van de plannen.

De studio heeft een korte teaser en enkele screenshots gepubliceerd, waaruit is op te maken dat er net als bij de The Settlers sprake is van een middeleeuwse setting. Er zijn meer overeenkomsten met de game uit 1993, zoals de manier waarop militaire eenheden zijn in te zetten. In The Settlers kunnen spelers de eenheden niet direct orders geven zoals in rts-games gebruikelijk is en dat zal evenmin mogelijk zijn in Pioneers of Pagonia. De militaire en mystieke eenheden vinden hun basis in bepaalde gebouwen en van daaruit kan opdracht worden gegeven om een bepaald nieuw gebied te claimen of bewaken.

Eind dit jaar zal Pioneers of Pagonia uitkomen als Early Access-titel op Steam. Die status zal minimaal zes maanden aanhouden. De voornaamste features van de game zullen aanwezig zijn als de vroegtijdige toegangsfase begint.