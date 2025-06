GitHub ontslaat 10 procent van personeelsbestand

Vlak na concurrent GitLab kondigt GitHub ook ontslagen aan. De Microsoft-dochter gaat gespreid over de rest van het boekjaar 10 procent van zijn personeelsbestand ontslaan. Ook gaat het op termijn zijn twee kantoren verlaten en volledig remote werken.

Volgens Microsoft-kenner Paul Thurrott gaat het om 300 werknemers. GitHub vertelt verder tegenover Fortune dat de ontslagen nodig zijn om 'de gezondheid van het bedrijf te beschermen en om ons de mogelijkheid te geven om in onze langetermijnstrategie te investeren'. GitHub had al een stop gezet op het aannemen van nieuw personeel en die blijft gelden.

GitHub-ceo Thomas Dohmke vertelt verder in een brief aan werknemers dat de GitHub-kantoren 'erg weinig gebruikt worden', waardoor overstappen op volledig remote werken een logische keuze zou zijn. Ook het verlaten van de kantoren zal stapsgewijs gaan, naarmate huurcontracten aflopen of het bedrijf 'operationeel in staat is' om een locatie te verlaten. GitHub heeft kantoren in San Francisco en Amsterdam.

GitHub zegt tot slot ook te zoeken naar manieren om de kosten verder te drukken. Werknemers krijgen vanaf nu iedere vier jaar een nieuwe laptop in plaats van iedere drie jaar en het bedrijf stapt over op Microsoft Teams voor videovergaderingen, wat een 'significante kostenbesparing' moet opleveren.

De grootste concurrent van GitHub, GitLab, kondigde ongeveer gelijktijdig aan dat het zeven procent van zijn personeelsbestand gaat ontslaan. Dat komt neer op ongeveer 130 werknemers.

Ook hogerop zijn al ontslagen gevallen: vorige maand kondigde GitHub-moederbedrijf Microsoft al aan 10.000 banen te schrappen. Die vielen bij Microsoft, maar ook bij gamingdochterbedrijven Bethesda Softworks en 343 Industries. Microsoft-ceo Satya Nadella zei onlangs in een interview al dat de techsector 'twee lastige jaren' tegemoet gaat.