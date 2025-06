Medeoprichter Sid Sijbrandij treedt af als ceo van GitLab na kankerdiagnose

Medeoprichter en ceo van GitLab Sytse 'Sid' Sijbrandij stapt op. Sijbrandij zegt zich te willen richten op zijn herstel van kanker. De Nederlander wordt opgevolgd door Bill Staples. Het is niet duidelijk of de leiderswissel gevolgen heeft voor mogelijke verkoopplannen.

Sid Sijbrandij, van oorsprong Sytse, schrijft op X dat hij per direct zijn rol als ceo van het DevOps-platform neerlegt. Hij gaat wel in de raad van bestuur van GitLab. Sijbrandij kreeg enkele maanden geleden een kankerdiagnose en zegt zich de komende tijd te willen richten op zijn behandeling en gezondheid. Hij zegt dat de behandelingen goed verlopen en hij op weg is naar herstel.

De van oorsprong Nederlandse Sijbrandij richtte GitLab in 2011 op. Hij geeft het stokje door aan Bill Staples, die hiervoor ceo was van analyticsplatform New Relic. Staples zegt in een blogpost niet expliciet wat de plannen zijn voor GitLab, maar hint erop dat AI een belangrijke rol zal spelen in de manier waarop ook GitLab werkt.

Het is onduidelijk wat het aftreden van Sijbrandij betekent voor een mogelijke verkoop van het platform. GitLab ging in 2021 naar de beurs, maar eerder dit jaar gingen er geruchten dat het bedrijf overwoog zichzelf te verkopen. Daarvoor werd nooit een duidelijke reden gegeven. Het is niet duidelijk of Sijbrandijs ziekte daarin een rol speelde en of de verkoopplannen nu van de baan zijn. GitLab zegt daarover zelf nog niets.