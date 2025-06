Anker roept in VS tienduizenden speakers terug wegens brandgevaar

Anker roept in Amerika zijn Soundcore- en PowerConf-bluetoothspeakers terug. De accu's daarvan kunnen oververhitten en mogelijk vlam vatten, zegt het bedrijf. De recall lijkt alleen voor Amerika te gelden, maar de modellen waren via Amazon ook in Nederland en België te koop.

De terugroepactie wordt uitgevoerd via de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission. Anker roept drie modellen terug: twee Anker Soundcore-modellen en de PowerConf. Het bedrijf zegt dat het inmiddels 33 meldingen heeft gekregen van gebruikers waarbij de lithiumionaccu in de speakers kan oververhitten. In sommige gevallen ontstaat er dan rook en soms brand.

Anker roept specifiek de modellen A3102016, A3302011 en A3302031 terug. De eerste twee zijn de Soundcore-speakers in het zwart en blauw. Het bedrijf heeft twee websites opgezet waarop gebruikers aan de hand van het SN-nummer op hun apparaat kunnen zien of dat teruggeroepen wordt.

Het lijkt erop dat de terugroepactie alleen voor zo'n 69.000 Amerikaanse en 9764 Canadese exemplaren geldt. De speakers waren tussen maart en oktober 2023 te koop via Amazon. Daarmee lijkt de kans klein maar niet onmogelijk dat de producten ook in Nederland of België zijn gekocht. Anker zegt dat gebruikers een vervangende speaker kunnen krijgen ter compensatie, maar het is onduidelijk of dat ook voor Nederlandse en Belgische gebruikers geldt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Anker een terugroepactie moet beginnen. In juni van dit jaar gebeurde dat ook al met de 321-powerbank. Ook daarvan kon de accu oververhitten. In september moest het bedrijf opnieuw powerbanks terugroepen.

Update: in de titel stond aanvankelijk dat het ging om powerbanks, maar dat is niet juist.