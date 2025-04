Na Pixel 4a komt Google ook met update die accuduur van bepaalde Fitbits verkort

Google brengt een update uit die de accucapaciteit van 'een beperkte hoeveelheid' Fitbit Sense- en Versa 3-horloges verkleint. Dat moet het risico op oververhitten verlagen. Eerder deze maand nam Google een soortgelijke maatregel voor zijn Pixel 4a-telefoons.

In een supportpagina schrijft Google dat de accu van 'sommige' smartwatches een verhoogd risico op oververhitten vertoont. Het bedrijf is begin deze week gestart met het verspreiden van een update die dat risico moet verkleinen door de accucapaciteit te verminderen. Er zou geen impact zijn op horloges die niet zijn getroffen door het probleem. Bezitters van de Fitbit Sense- en Versa 3-horloges kunnen een verzoek indienen om na te gaan of hun exemplaar is getroffen. Google biedt 50 dollar compensatie aan getroffenen.

Wie een horloge met een verhoogd oververhittingsrisico bezit, krijgt een melding in de app en via mail wanneer de firmware-update beschikbaar is. Indien gebruikers de firmware niet handmatig updaten, zal het horloge na 'enkele dagen' automatisch een fabrieksreset uitvoeren en de firmware-update toepassen. In dat geval gaat alle data verloren die niet gesynchroniseerd is met het Fitbit-account.

Google brengt sinds 8 januari ook een update uit voor de Pixel 4a-telefoons, die bij 'sommige' toestellen voor een kortere accuduur kan zorgen. In tegenstelling tot bij de Fitbit-horloges noemt het bedrijf geen risico op oververhitten, maar 'het verbeteren van de stabiliteit van de accu' als reden. Klanten komen ook hierbij in aanmerking voor financiële compensatie.

Het is de tweede keer deze week dat Fitbit wordt gelinkt aan oververhitten. De smartwatchfabrikant heeft geschikt met de Amerikaanse CPSC om een boete van 12,25 miljoen dollar te betalen voor de brandwonden die klanten hebben opgelopen door oververhittende Ionic-horloges. Fitbit riep alle 1,7 miljoen Ionic-toestellen terug in 2022, maar zou de Consumer Product Safety Commission niet op tijd op de hoogte hebben gebracht van het probleem.