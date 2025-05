Apple schikt voor 20 miljoen dollar in rechtszaak om gezwollen horlogeaccu's

Apple is akkoord gegaan om een schikking van 20 miljoen dollar te betalen in een classactionrechtszaak over opgezwollen Apple Watch-accu's. Amerikaanse getroffenen kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding van maximaal 50 dollar per horloge.

De classactionrechtszaak werd in 2018 aangespannen omdat de accu's van oudere Apple Watches na verloop van tijd zouden opzwellen. Dat zou hebben geleid tot defecte componenten en loszittende schermen. De problemen speelden op het eerste Apple Watch-model tot en met Series 3 uit 2017. Apple ontkent dat zijn oudere Watch-modellen kampen met opgezwollen accu's, maar is naar eigen zeggen akkoord gegaan met de schikking om verdere kosten te voorkomen.

Amerikaanse gebruikers die bewijs hebben dat ze een van de genoemde horloges hebben gekocht en uiterlijk op 6 februari 2024 aan Apple hebben gemeld dat ze last hebben van een opgezwollen accu, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het exacte bedrag dat ze krijgen uitgekeerd hangt af van het aantal claims dat wordt ingediend, maar ze krijgen naar schatting tussen de 20 en 50 dollar per horloge.