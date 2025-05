Gerucht: Nvidia GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti komen in maart beschikbaar

Nvidia's GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti komen naar verluidt in maart beschikbaar. Dat beweert Chaintech, een Taiwanese gpu-leverancier voor Colorful.

Chaintech noemt de releasemaand van de Nvidia GeForce RTX 5060 en RTX 5060 Ti in een presentatie over zijn winstprognose, merkte @wxnod op. Dat bedrijf levert videokaartontwerpen aan Colorful, een van de grootste gpu-makers in China. Het is onduidelijk hoe Chaintech aan deze informatie komt. Het kan zijn dat het slechts om een placeholder gaat.

Nvidia heeft de RTX 5060-videokaarten nog niet officieel aangekondigd, maar de RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070 al wel. De 5090 en 5080 zijn afgelopen week uitgebracht, terwijl de RTX 5070-gpu's naar verluidt in februari aan de beurt zijn.

Volgens een eerder gerucht krijgt de RTX 5060 Ti 16GB aan GDDR7-geheugen, terwijl de reguliere 5060 wordt uitgerust met 8GB geheugen. Ze zouden allebei een GB206-gpu van de Blackwell-generatie krijgen, evenals een 128bit-geheugenbus en een geheugenbandbreedte van 448GB/s.