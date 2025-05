'EU wil webshops aansprakelijk stellen voor verkoop van illegale producten'

De Europese Unie is naar verluidt van plan om webwinkels als Temu, Shein en Amazon aansprakelijk te stellen voor de verkoop van 'onveilige' of anderszins illegale producten. Hierdoor moeten ze al voor het leveren aangeven welke producten ze willen importeren.

Momenteel worden consumenten die online iets bestellen gezien als de importeur van het gekochte product, maar de EU is van plan om de aansprakelijkheid te verschuiven naar de webwinkels zelf. Dat blijkt uit een conceptvoorstel dat de Financial Times heeft ingezien. Online platformen moeten dan actief gegevens verstrekken over de producten die ze naar de EU willen importeren, waardoor Europese autoriteiten de goederen al kunnen screenen voordat ze worden geleverd.

Als deze regels worden ingevoerd, zou dat betekenen dat er ook invoerrechten betaald moeten worden voor goedkope pakketjes die naar de EU worden geïmporteerd. Momenteel geldt dat alleen voor producten die 150 euro of meer kosten. Het Nederlandse kabinet stelde vorig jaar al eenzelfde maatregel voor.

De Europese Unie zou met deze regels de rap toenemende import van producten uit China willen tegengaan. Er worden ieder jaar meer onveilige, nagemaakte of anderszins illegale producten de EU binnengebracht, wat schadelijk is voor Europese consumenten, het milieu en de concurrentiepositie van legitieme bedrijven, aldus het conceptvoorstel.

Online platformen worden overigens niet aansprakelijk gesteld als andere aanbieders in hun webwinkels illegale producten verkopen, schrijft de Financial Times. Wel moeten ze producten van externe aanbieders meteen weghalen zodra ze ontdekken dat ze illegaal zijn. Volgens de krant is het de bedoeling dat het voorstel op 5 februari wordt gepubliceerd.