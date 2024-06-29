Europese Commissie wil weten of Temu en Shein aan DSA-regels voldoen

De Chinese webwinkels Temu en Shein moeten voor 12 juli aan de Europese Commissie laten weten in hoeverre ze voldoen aan de Digital Services Act-regels. Dit informatieverzoek volgt op een klacht die Europese consumentenorganisaties in april hebben ingediend tegen Temu.

Temu en Shein moeten aan de Europese Commissie laten weten welke maatregelen ze hebben genomen om te voldoen aan de verplichtingen van de Digital Services Act-wetgeving. De EC wil onder andere weten of de platformen een mechanisme hebben waarmee gebruikers de winkels op de hoogte kunnen stellen als er illegale producten verkocht worden. Ook moeten Temu en Shein bewijzen dat ze geen gebruik maken van dark patterns in de interface, dat ze minderjarigen beschermen, dat kopers traceerbaar zijn en dat het aanbevelingssysteem transparant is.

De bedrijven moeten voor 12 juli voldoen aan het informatieverzoek. Op basis van de verstrekte informatie bepaalt de EC of er vervolgstappen genomen worden. Temu en Shein zijn eerder dit jaar aangewezen als zeer grote onlineplatforms onder de DSA, waardoor ze nu aan strengere eisen moeten voldoen. Voldoen de bedrijven niet aan die eisen, dan kunnen ze boetes opgelegd krijgen van maximaal zes procent van hun wereldwijde jaaromzet. Beide partijen hebben in een reactie aan Reuters laten weten dat ze van plan zijn om nauw samen te werken met de Commissie en de benodigde informatie zullen verstrekken.

De Europese Commissie doet dit informatieverzoek naar aanleiding van een klacht die zeventien Europese consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond, in april indienden tegen Temu. Zij stelden dat de winkel de Digital Services Act overtreedt. Er zou onder meer te weinig informatie getoond worden over producten, verkopers en de reden waarom consumenten bepaalde producten wel of niet te zien krijgen.

Temu ligt niet alleen in Europa onder vuur. Deze week is de Chinese webshop in de Amerikaanse staat Arkansas aangeklaagd door procureur-generaal Tim Griffin. Hij noemt Temu 'gevaarlijke malware' die in het geheim 'vrijwel alle data van de telefoon van de gebruiker verzamelt'. Griffin beweert dat de app 'onbeperkte' toegang heeft tot onder meer de camera, locatie, contacten en sms-berichten.

Hij haalt ook een onderzoek aan waaruit zou blijken dat de Temu-app de telefoons van gebruikers kan 'hacken' om de privacy-instellingen te overschrijven, zodat de app toch bij bepaalde gegevens kan. Het bedrijf zou hiermee de Deceptive Trade Practices Act schenden. Als Griffin gelijk krijgt, kan Temu een boete krijgen van 10.000 dollar per overtreding. Ook kan het bedrijf gedwongen worden om de winst terug te betalen die het heeft verkregen vanuit de verkoop van illegaal verzamelde data.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 29-06-2024 10:14
79 • submitter: BandiRoot

29-06-2024 • 10:14

79

Submitter: BandiRoot

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Reacties (79)

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Ruw ER 29 juni 2024 10:29
Toevallig gisteren nog een goede video gezien waarin Temu en in mindere mate Shein behandeld worden:
YouTube: The EVIL Company that Took Over America

Bizar hoe groot het is geworden in een paar jaar buiten China, maar goed, het kan ook zomaar weer totaal in elkaar klappen, zoals bij Wish.com.
yoranpower @Ruw ER29 juni 2024 10:36
Laten we het hopen, Wish.com was gewoon een webshop met zooi. Deze twee zouden wss niet anders zijn. Wil liever zien dat we meer kwaliteit gaan verkopen dan al deze ongein. Je ziet tegenwoordig Bol.com en andere webshops ook steeds meer zooi verkopen om hun winst te spekken.
JDx @yoranpower29 juni 2024 11:03
Bol is dan ook helemaal vern**kt door allemaal zooi via derden te verkopen. Het was een goede webshop met eigen dingen en levering en nu staat er zooi tussen en levertijden van 2-3 weken soms.
CAPSLOCK2000
@JDx29 juni 2024 15:38
Bol is dan ook helemaal vern**kt door allemaal zooi via derden te verkopen. Het was een goede webshop met eigen dingen en levering en nu staat er zooi tussen en levertijden van 2-3 weken soms.
Het voelt alsof ze zichzelf in de klem hebben.
Steeds meer lijkt direct uit China te worden gedropshipped maar tegen slechtere voorwaarden en prijzen dan AliExpress. Je betaalt een hogere prijs maar krijgt minder garantie dan bij Ali, en dat stelt al niet heel veel voor. Ik heb nog nooit gehoord dat Bol.com heeft bemiddeld bij een conflict, maar heb er zelf ook geen ervaring mee. Bij AliExpress heb wel meegemaakt dat Ali ingreep en mij het voordeel van de twijfel gaf toen de verkoper niet snel genoeg meewerkte. Je moet je daar niet te veel van voorstellen, het gaat allemaal om flutbedragen en het blijft onzeker, maar het is iets.

Ik zou voor bol.com willen kiezen als dat meer zekerheid geeft dat ik een goed product krijg, snel geleverd en met klantvriendelijke garantie, dan mag het ook iets duurder zijn. Momenteel lijkt het eerder andersom te werken.
ymoona @CAPSLOCK200029 juni 2024 17:06
Bol.com heeft mij goed geholpen met een conflict tussen mij een verkoper op bol. Eerst via de verkoper proberen op te lossen, maar toen dat niet lukte via (druk van) bol, alsnog garantie verleend. Dus wat mij betreft staat bol er nog goed op.
Marzman @ymoona2 juli 2024 13:10
Mij ook. Bol.com staat wel veel dropshipping op wat echt helemaal niks toevoegd behalve dat je 4 a 5 keer zo veel betaald voor iets vergeleken met elders (waar het nog steeds vandaan komt)
ElFreemason @CAPSLOCK200030 juni 2024 01:17
Bol geeft juist meer voordeel van twijfel aan een koper. Je kan letterlijk een bestelling doen van €200 en dan aangeven dat er helemaal niets is geleverd. Je krijgt zo je geld terug en de verkoper mist hetgeen hij verzonden heeft en krijgt als goedmakertje een klein percentage terug van Bol. Als koper kan je dit natuurlijk niet elke week doen met een nieuw account maar toch, verkoper is meer kwijt.
MrFax @CAPSLOCK200030 juni 2024 02:34
Bol.com heeft mij mijn geld teruggegeven nadat een verkeerde kleur tafel was geleverd.

Ik wou in contact komen met het bedrijf om de tafel te laten ophalen maar de verkoper reageerde helemaal niet.

Toen contact opgenomen met Bol.com en Bol.com heeft toen het bedrijf een ultimatum gegeven. Toen ook geen contact terug. Uiteindelijk na 30 dagen direct van Bol.com mijn geld teruggehad.

Ik heb toen nog zelf een brief gestuurd aan het adres van de verkoper om het product binnen 30 dagen op te halen. Daarna heb ik het weggegeven aan de buurman.

Maar bol.com bemiddeld dus wel gewoon. :)

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:07]

ultimasnake @JDx29 juni 2024 13:13
Bij twijfel printscreen maken van het product en door aliexpress halen. Zelfse product, veeeeeeel lagere prijs, waarschijnlijk sneller geleverd en waarschijnlijk betere service bij problemen

(Zo is mijn ervaring iig na 10 jaar AliExpress)
TNG128MB @ultimasnake29 juni 2024 13:21
wat ik vind op ali koop ik gewoon op amazon. soms met slechts paar dagen verzending ipv een paar weken en maar paar euro duurder.
Omolomel @TNG128MB29 juni 2024 15:09
Paar weken verzending via Ali? We leven niet meer in 2018. Bij Ali wordt het grootste deel van het assortiment gewoon binnen 5 dagen geleverd.
TNG128MB @Omolomel29 juni 2024 20:04
heb toch regelmatig dat iets weken of een maand duurt, zelfs waar staat shipping from poland/germany duurt vaak nog meer dan een week. zal weer aan mij liggen zeker.
ElFreemason @TNG128MB30 juni 2024 01:14
Je geeft het zelf al aan, ligt aan jou. Er staat duidelijk aangegeven hoe lang het duurt voordat het verzonden wordt en wat de verwachte levertijd is. Als er 5-7 dagen staat aangegeven dan klopt dat in 99/100 gevallen. Je krijgt namelijk een €1 voucher als je pakketje later komt dan aangegeven. Met andere woorden ze zijn zo zeker van hun zaak dat ze bereid zijn om in die zeldzame gevallen 'geld' terug te geven.

- Ik heb de 27e een pakketje ontvangen (Aankoopdatum 22/6, verzonden 24/6 en verwachtte leverdatum: 30/6 - 9/7).
- Ik heb de 29e 4 pakketten ontvangen (Aankoopdatum 23/6, verzonden 24/6 en verwachtte leverdatum: 3/7).

Bol kan de * krijgen. Bijna alles krijg ik binnen een week binnen en betaal daar een schijntje voor. Bol zit vol met dropshippers die ook van Alibaba kopen.
TNG128MB @ElFreemason30 juni 2024 10:13
dat 5-7 dagen geval is bij mij altijd de grootste bullshit geweest. heb ik weer gewoon pech met alles zoals gewoonlijk.
bzuidgeest
@TNG128MB1 juli 2024 00:47
Wat een zelfmedelijden zeg. Kijk gewoon goed wat je besteld, waar en onder welke voorwaarden. Jou resultaat kan prima, als je niet oplet,er de tijd er niet voor neemt of (vage) producten zoekt voor de allerlaagste prijs. Maar als je net even oplet en weet wat je besteld en wellicht net een euro meer betaald dan word je resultaat vast ook beter.

Met alles

[Reactie gewijzigd door bzuidgeest op 22 juli 2024 15:07]

ultimasnake @ElFreemason30 juni 2024 06:56
Ook hier 80% van de tijd is het pakje er op de afgesproken tijd, 10% van de tijd zelfs sneller. En de overige 10% laat postNL het afweten wegens drukte, een feestdag of dat het zo klein is dat het met de postbezorger komt die helaas minder capaciteit heeft, op maandag sowieso niet komt etc.

Bij mij zit de vertragende factor in ieder geval in NL niet elders :)
ultimasnake @TNG128MB30 juni 2024 06:53
Amazon heeft inderdaad ook ‘ali producten’ maar soms levering de volgende dag met een 10-20% hogere prijs. Soms wel handig inderdaad :)
JDx @ultimasnake29 juni 2024 13:22
Ik daar gewoon niet meer, alleen bij Alternate en Megekko enzo of direct van de fabrikant Sennheiser en Beyerdynamic. Koop verder niet veel, ja een waterkoker laatst bij de Blokker. TV bij Coolblue.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 15:07]

Remzi1993 @ultimasnake30 juni 2024 01:52
Allemaal dropshippers dus, eigenlijk vind ik dat een vorm van fraude en misleiding vooral als je het op bol.com.en Amazon verkoopt.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 15:07]

ultimasnake @Remzi199330 juni 2024 07:00
Het concept dat je direct lever uit het land van fabricage en tegen een enorme toelage is van alle dagen. Het grootste probleem is dat je buurjochie van ‘12’ zich een entrepreneur voelt door dit aan te bieden en schijnbaar er genoeg oude bessies zijn die erin trappen… maar wat een bedrijf inhoudt is voor hen gewoon niet bekend of sterk nog niet van toepassing
djfox741 @ultimasnake30 juni 2024 15:52
Daar ben ik het helemaal mee eens, had een mobiel gekocht die niet werkte, kontakt gezocht met de verkoper die mij vertelde hem op te sturen naar Wu Han, wat ik had gedaan met DHL €25,00

Kreeg via een tackingsite te lezen dat mijn pakket zonder succes was aangeboden en maar kontakt moest opnemen met de vervoerder.

Heb toen gebruik gemaakt van AliExpres "kopersbescherming" en na wat heen en weer kontakt via de E-mail stond 1 dag later de aankoop van de mobiel op mijn bankrekening.

Ja helaas de €25.00 DHL kosten niet maar was al blij niet mijn geld kwijt te zijn van de mobiele telefoon, dus ja AliExpres heeft deze dingen behoorlijk geregeld.
bzuidgeest
@djfox7411 juli 2024 00:49
Had ook zoiets, mail naar Ali dat product niet geleverd was, binnen een dag mijn geld terug, geen vragen, helemaal niets, gewoon terug. Kunnen ze hier nog wat van leren.
NeverSettle @JDx29 juni 2024 12:47
Kijk altijd naar wie de echte verkoper is van de producten die je wilt kopen bij webshops. Is het een andere bedrijf die het verkoopt dan bijvoorbeeld Bol.com of Amazon? Dan even zoeken naar reviews over de verkoper/bedrijf.
Houtenklaas @JDx29 juni 2024 14:15
En bij een conflict met de verkopende partij doet Bol ook he-le-maal niets voor jou als klant. Ver vandaan blijven tegenwoordig. Het was voorheen een fijne webshop, maar doo het handelen als tussenpartij is het sterk verslechterd.
Elorad @yoranpower29 juni 2024 11:23
Ik weet uit heel betrouwbare bron, dat in het geval van bol, deze verkopers hen een doorn in het oog zijn, dat deze onmiddellijk worden verwijderd als duidelijk is dat een verkoper bv. een temu-reseller is, maar dat er binnen no-time weer een ander voor in de plaats komt. Lastig geautomatiseerd te controleren zoiets.
TheDudez @Elorad29 juni 2024 12:29
Temu resselers kunnen niet voldoen aan de levertijd. Je Jan het ook gewoon inkopen via temu en dan via bol verkopen.
ultimasnake @Elorad29 juni 2024 13:19
Om eerlijk te zijn geloof ik daar niets van. Ik kocht een 128gb SD-kaart voor de gewone marktprijs en kreeg een nep sd-kaartje van 8gb toegestuurd. De verpakking alleen al gaf me geen goed gevoel maar werd verzekerd dat het klopte en zelfs geopend retour mocht, software liet al snel (nou ja, na 20 uur) zien dat de kaar zichzelf steeds overschreef.

De webshop heeft mijn product retour genomen en het specifieke product was plots ‘uitverkocht’. Maar volgens de webshop lag het aan mij want hij/zij gebruikte de kaart al maanden in een telefoon (oh hoe ik duim dat alles wat ze maar fotograferen met de tijd weer verdwijnt)….

Alles in de cc met bol, officiele melding gemaakt en hierover duidelijk gecommuniceerd. Product niet meer te koop, webshop gewoon nog vrolijk op bol actief met het verkopen van andere troep voor 4x de ali express waarde (laat staan de alibaba prijs)….. zo was het in ieder geval na 6 maanden nog en bol ziet dus geen aanleiding om met vervalste producten wat te doen. De verkoper moest dit weten gezien de extreem lage inkoopprijs zou je zeggen…
Zwelgje @Elorad29 juni 2024 11:47
AI

Magic oplossing voor alles
turbojet80s @Elorad29 juni 2024 23:36
Zou ik ook zeggen als ik die betrouwbare bron was, maar het aanbod in de praktijk en de commissie tabel van bol laat anders blijken.
GroeneEend @yoranpower29 juni 2024 11:23
Bij bol.com zijn het vooral de 3rd party verkopers die deze rotzooi verkopen (soms dropshippers). Ik vind het zelf behoorlijk hinderlijk dat al deze zooi tussendoor komt.

[Reactie gewijzigd door GroeneEend op 22 juli 2024 15:07]

Dalyxia @GroeneEend30 juni 2024 00:00
ik zelf zie met regelmaat verkopers die producten aanbieden die gewoon in de supermarkt liggen voor 1 euro en via bol.com aangeboden worden voor het tienvoudige.

Het is net geen oplichting maar zo voelt het wel.

als voorbeeld vind ik bijvoorbeeld

https://www.bol.com/nl/nl...st&sort=price0&rating=all

goedkoopste Unicura Balans zeeppomp is op bol.com 7,49

maar ligt bij de jumbo in de schappen voor 2.93
https://www.jumbo.com/pro...-handzeep-250ml-452315STK

en waar je er bij de kruidvat zelfs 6 voor 10 euro krijgt

https://www.kruidvat.nl/unicura-balance-handzeep/p/2454565

[Reactie gewijzigd door Dalyxia op 22 juli 2024 15:07]

ElFreemason @Dalyxia30 juni 2024 01:19
Heb dat altijd met action spullen. Vooral smarthome apparaten gaan voor 3x-4x op bol.com.
TheDudez @yoranpower29 juni 2024 10:42
Ja wat verwacht je dan? Het zijn bedrijven die moeten natuurlijk winst maken en zoveel mogelijk ook. Het zijn geen liefdadigheid instellingen.
kuurtjes @TheDudez29 juni 2024 12:21
Daartussen zit eigenlijk het mooie; mensen die gewoon deftig werk leveren aan een normale prijs. Geen winstmaximalisatie en geen liefdadigheid.

Maarja
TheDudez @kuurtjes29 juni 2024 12:32
Dat zijn echt de uitzonderingen. Zoals een fairphone. Maar die houden het vaak niet lang vol.

Of je zet een product op de markt wat bijvoorbeeld navulling nodig heeft.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 15:07]

skimine @TheDudez29 juni 2024 13:31
Dat is wel heel simpel gezegd. Er is een groot verschil tussen liefdadigheid (gratis dingen weggeven) en het maken van kwalitatief goede producten die niet binnen een week kapot zijn (en daardoor een stuk minder milieubelastend zijn, wat op de lange termijn goedkoper is voor de samenleving).
TheDudez @skimine29 juni 2024 13:43
blijkbaar vinden een hoop consumenten dat niet zo belangrijk anders was ali en vergelijkbare diensten niet zo populair.
K0L3N @TheDudez29 juni 2024 12:23
Dat is wat kort door de bocht, je ziet dat bedrijven toch steeds meer bewust zijn van de lange termijn en corporate social responsibility (ook omdat klanten dat belangrijk vinden natuurlijk), dus alles op alles om geld er uit te persen is niet meer altijd het geval (wel bij veel Amerikaanse toko's)
Verwijderd @K0L3N29 juni 2024 18:01
Nou, als het gaat om consumenten producten, dan is het de afgelopen paar decennia er flink op achteruit gegaan.
Tuurlijk, de productieprocessen zijn flink verbeterd, maar de producten zelf zijn erop geent zoveel mogelijk te consumeren, dat merk je aan de boukwaliteit en de marketing.

Tegenwoordig is het normaal dat je elke 2 jaar een nieuwe telefoon neemt, koptelefoons en oortjes? Waar je er vroeger 20 jaar mee kon doen is dat nu ook niet meer het geval. En als je 10 jaar doet met je soundbar/hi-fi dan is dat ook wel lang.

Ik ben zelf gen-x en kom uit een periode waarin de producten die je kocht bijna je leven lang mee konden gaan (qua kwaliteit). Ik heb mijn CRT weggedaan omdat het steeds moeilijker werd apparaten op aan te sluiten, mijn koptelefoon weggedaan omdat ie na bijna 25 jaar uit elkaar begon te vallen omdat materialen verteerd waren. mijn hifi installatie? 20+ jaren goed geluid uit gehad. Mijn eerste GSM heb ik heel mijn studententijd mee gedaan, op een gegeven moment vervangen omdat ik WAP wilde kunnen gebruiken.

Ook bij kleding merk ik het; shirts van een paar jaar oud beginnen al gaten te krijgen. In de tussentijd heb ik ook gewoon nog shirts van 20 jaar oud welke gewoon nog helemaal heel zijn (en ook nog verrassend zwart).

Overhemden zijn altijd al slijtingsgevoelig geweest.

Schoenen lijken ook steeds korter mee te gaan.

Riemen kan ik niets over zeggen, want ben al 30 jaar met dezelfde bezig.

Enz.

Dit was weer een hoofdstuk uit "Opa leest voor."
TheDudez @K0L3N29 juni 2024 12:30
Dat zijn echt uitzonderingen. Bijna alles komt uit china we maken bijna niks in Europa. Want het is gewoon weg te duur.
tw_gotcha @TheDudez29 juni 2024 18:39
er is heel veel ruimte tussen zoveel mogelijk winst maken en liefdadigheid. Ik verwacht een degelijk product voor een redelijke prijs (niet de laagste prijs).
JorzoR @yoranpower29 juni 2024 14:46
Wish.com, Temu, Shein… dezelfde formules maar een andere naam en website. Als Temu en Shein het te moeilijk gemaakt wordt en omvallen stapt er wel weer een nieuwe speler in dat gat. Dat is hoe het eigenlijk al jaren gaat :/
TTMJ! @yoranpower3 juli 2024 15:05
Ach alle winkels zoals Hema, Blokker, etc verkopen ook gewoon zooi. Maar nu kunnen we het goedkoper rechtstreeks uit de fabriekshop halen. Het is vooral het gejank van dat soort nutteloze dozenschuivende winkels waarom ze nu achter die bedrijven aan zitten
yoranpower @TTMJ!3 juli 2024 15:23
Ja, zit een heel groot verschil in.

Misschien handig voor je om te kijken:
YouTube: Chinese webshops - Zondag met Lubach (S10)
TTMJ! @yoranpower3 juli 2024 19:00
Hoe vind je dat filmpje relevant op wat ik zeg? Uiteindelijk zijn omaatjes gewoon dom shit uit dezelfde fabriek aan het kopen via de Blokker als via AliExpress. Maar dan duurder omdat de Blokker ook moet verdienen.
yoranpower @TTMJ!3 juli 2024 23:26
Omdat spul uit de blokker wel voldoet aan de EC regels, garantie bieden en niet schadelijk zijn.
Blinkin @Ruw ER29 juni 2024 10:30
Ja ik heb zo'n vermoeden dat deze bedrijven volledig niet aan de DSA kunnen voldoen.
n4m3l355
@Ruw ER29 juni 2024 11:50
Wish en Temu zijn typische gevallen van een lump en dump waarbij een paar aandeelhouders met veel geld weglopen. Een business model dat enkel bestaat door de logistiek absurd hard te subsidiëren terwijl ze op een loss draaien houdt vanzelf op.

Wat ik niet snap waarom de EU dit soort bedrijven überhaupt laat verkopen, producten die zonder enige vorm van kwaliteitscontrole, waarvan bekend zijn dat ze niet voldoen aan lokale veiligheidseisen, het is toch raar dat deze platformen niet zelf verantwoordelijk worden gehouden?
TTMJ! @n4m3l3553 juli 2024 15:06
Omdat kwaliteits- en veiligheidscontrole etc vaak een wassenneus is. Doen ze bij de Blokker ook niet
n4m3l355
@TTMJ!3 juli 2024 15:16
Zo werkt import niet.
TTMJ! @n4m3l3553 juli 2024 18:53
Zeker wel. Uiteindelijk is de controle minimaal en worden vele problemen vaak pas achteraf gesignaleerd. Kijk alleen naar diverse testen van opladers die in de loop zijn
emeralda @Ruw ER29 juni 2024 11:58
Dat is toch helemaal niet bizar? Veel mensen hebben gewoon geen cent te makken. Loop eens een Action binnen.
Ruw ER @emeralda29 juni 2024 12:41
Jij vind het niet bizar dat een bedrijf in 2 jaar tijd uitgroeid van niks tot (samen met Shein) een 3e van alle imports onder de 800 dollar in de VS? 600k per dag. Dat kan. Ik vind dat wel een vrij bizarre groei.
JorzoR @Ruw ER29 juni 2024 14:49
De groei lijkt misschien bizar in cijfers. Maar het is al jaren overduidelijk dat er een grote markt is voor “goedkoop spul”. Als je mensen steeds harder in de portemonnee raakt door hogere kosten met daarbovenop nog allerlei inflatiecorrecties, dan ga je op zoek naar goedkopere alternatieven.

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 22 juli 2024 15:07]

bzuidgeest
@emeralda1 juli 2024 00:52
In Nederland zijn dat er relatief weinig. Ik heb een prima salaris, maar een stekkerdoos van de Action doet het net zo goed als de anderen. Waarom dan niet langs de Action gaan?
Hentailord @Ruw ER29 juni 2024 13:19
Echt toevallig dat ook deze video werkt voorgeschoteld.
Van mij mag de EU dwingen dat alle algoritmes open source gaan en meer tegen Amazon, Google, Apple en andere Amerikaanse Tech giganten.
Dat zijn de grootste dreigingen voor Europa
Ruw ER @Hentailord29 juni 2024 13:25
Ben al jaren geabonneerd op deze man dus zo gek is het niet 😉
FPSUsername @Ruw ER30 juni 2024 09:14
Ik ben wel verbaasd dat AliExpress minder populair of bekend is vergeleken met Temu en Wish. Temu heeft zelfs reclame op de TV (althans in Italië).

AliExpress heeft ook veel meuk, maar ook heel veel goed spul. Ik koop daar vaak kleine onderdelen, bedrading harnassen, telefoonhoesjes, telefoon (Xiaomi), zelfs smart home spul zoals gordijnrails met motor.

Ben zelf zeer tevreden over 'ome ali'.
dasiro 29 juni 2024 11:22
Ook moeten Temu en Shein bewijzen dat ze geen gebruikmaken van dark patterns in de interface
mogen ze ook bij zowat élke cookiewall gaan bestraffen (verbieden doen ze het al) en zelfs op de kioskschermen van McDonalds maken ze er gebruik van (zelfs bij het afrekenscherm "for charity")
michelr @dasiro29 juni 2024 12:54
McD heeft dat, maar vergeet ook de "tip schermen" die her en der opduiken (HMS catering op Schiphol) niet. Met een zodanige plaatsing en bewoording van de "pleur op" optie dat je goed moet lezen.
panterarosso 29 juni 2024 12:11
We hebben regelmatig discussies over klimaat duurzaam etc, het is overduidelijk dat deze bedrijven heel ber aan de verkeerde kant zitten. Idem overigens mbt consumenten veiligheid aangezien hun producten ongeveer met elke kwaliteitsnorm de voeten veegt. Speelgoed met zware metalen ed.
michelr @panterarosso29 juni 2024 12:51
Duurzaamheid is (nog) geen criterium vwb het iets op de markt mogen brengen.
panterarosso @michelr29 juni 2024 13:09
Nee maar het is wel een keuze, vaak ook een hypocriete. In de categorie ik ben vegan want beter voor he maar dan wel op terras gaan zitten om te roken
bzuidgeest
@michelr1 juli 2024 00:54
Ik wil best duurzaam zijn en zo, maar er is heel veel dat bedrijven hier niet leveren dat ik op Ali wel kan krijgen. Vooral in onderdelen land.
Dat het dan van ver moet komen is dan maar jammer.
TheDudez @panterarosso29 juni 2024 13:42
Een hoop andere mensen vinden van niet want het loopt niet voor niks zo goed.
panterarosso @TheDudez29 juni 2024 20:43
Lange termijn zelfs als he het klimaat niet interessant vindt is het ook gif zowle voor je gezondheid en je werk
Nico Klus 29 juni 2024 13:31
Over Temu gesproken. Gooi die app maar van je phone.
Framoes 29 juni 2024 14:16
Ik denk dat Temu en Shein willens en wetens wel meer dan alleen de regels van de DSA overtreden. Het blijft dan ook vreemd dat dit soort webshops zonder belemmeringen binnen de EU mogen verkopen. Een vrije markt betekent toch niet dat elk bedrijf zomaar alles mag verkopen zonder gedegen controle?
Vette73 @Framoes1 juli 2024 19:03
Dat zou gelden wanneer die bedrijven vestigingen hebben in de EU of daar volledig gevestigd zijn.
In dat geval namelijk vallen ze binnen de jurisdictie van de EU en dienen ze zich te houden aan EU regels.

Je kunt jouw vraag ook omdraaien: moet elk bedrijf ter wereld aan de EU regels voldoen omdat ik, als EU ingezetene, via het wereldwijde web, bij al die bedrijven aankopen kan doen?
Framoes @Vette732 juli 2024 13:42
De producten die ze hier leveren zullen moeten voldoen aan onze regels. Anders mogen ze die producten niet hierheen verzenden.

Onze regels omtrent gifstoffen zijn strenger. Je ziet bijvoorbeeld wel eens dat bij de Action producten uit de schappen worden gehaald omdat er stoffen in zitten die bij ons niet zijn toegestaan. Ook zijn er regelmatig problemen met elektronische producten die brandgevaarlijk zijn door bijvoorbeeld geen laadbeveiliging of simpelweg slechte elektronica.

Als je dingen koopt die Temu rechtstreeks uit een fabriek naar Europa laat verzenden is de kans groot dat deze niet voldoen aan onze wetgeving.

Meestal pakt de EU dit wel aan, maar kunnen ze niet direct elke Chinese webshop zomaar verbieden.
Vette73 @Framoes2 juli 2024 18:38
Nee, bij een buiten de EU gevestigde webshop is de koper de importeur (en niet de verkoper de exporteur).
Het is dus aan de koper (die zich binnen de jurisdictie bevindt van zijn wetgever) om te voldoen aan de import eisen.

In het geval van de Action dat je beschrijft is het de Action die importeert en daarmee moet voldoen aan de import eisen.

Het blijft dus onzin om te stellen dat een Chinese webshop moet voldoen aan de EU eisen.
Framoes @Vette733 juli 2024 13:03
Dat zal wettelijk gezien wel zo zijn, maar is natuurlijk een wassen neus. De meeste mensen die op Temu bestellen denken niet na over de materialen of brandgevaar van wat ze op Temu kopen. Ze kopen het omdat het goedkoop is. Sowieso denk je niet veel na over brandgevaar, gifstoffen of duurzaamheid als je bij dat soort webshops besteld.

Dit soort wetgeving speelt organisaties als Temu, met het ethisch besef van een kampbeul, in de kaart. Wat mij betreft pakken ze dat soort bedrijven keihard aan.
Bkim 30 juni 2024 08:49
Domme reacties. Een bedrijf groeit alleen als er een vraag wordt gecreëerd waar consument aan voldoen door te kopen. Niks mis met Temu, Bol of ander soort winkels. Of het zooi is of niet, de bedrijven groeien als kool en er is maar 1 entiteit schuldig aan de groei: de consument. Dus niet zo piepen...de NL consument smult van dit soort webshops.
latka 29 juni 2024 12:04
Heb bewijs je dat je geen dark patterns gebruikt? Dat is een beetje als vragen aan mij om te bewijzen dat ik JFK niet neergeschoten heb. Is dat echt zo gevraagd?
MennoE @latka29 juni 2024 12:23
Ja bewijs dat maar eens latka, nu maak je jezelf wel erg verdacht!
WishmasterNL @MennoE29 juni 2024 12:51
Niet zo heel moeilijk, gezien zijn geboortedatum (indien correct)
panterarosso @latka29 juni 2024 13:12
Stap 1 bewijs dat hij leeft, stap 2 bewijs dat je er niet was stap 3 getuigen 4 kruit sporen
P_Tingen 1 juli 2024 08:28
Ook moeten Temu en Shein bewijzen dat ze geen gebruik maken van dark patterns in de interface
Interessant: hoe moet je bewijzen dat je iets NIET doet?

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