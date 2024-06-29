Europese Commissie wil weten of Temu en Shein aan DSA-regels voldoen

De Chinese webwinkels Temu en Shein moeten voor 12 juli aan de Europese Commissie laten weten in hoeverre ze voldoen aan de Digital Services Act-regels. Dit informatieverzoek volgt op een klacht die Europese consumentenorganisaties in april hebben ingediend tegen Temu.

Temu en Shein moeten aan de Europese Commissie laten weten welke maatregelen ze hebben genomen om te voldoen aan de verplichtingen van de Digital Services Act-wetgeving. De EC wil onder andere weten of de platformen een mechanisme hebben waarmee gebruikers de winkels op de hoogte kunnen stellen als er illegale producten verkocht worden. Ook moeten Temu en Shein bewijzen dat ze geen gebruik maken van dark patterns in de interface, dat ze minderjarigen beschermen, dat kopers traceerbaar zijn en dat het aanbevelingssysteem transparant is.

De bedrijven moeten voor 12 juli voldoen aan het informatieverzoek. Op basis van de verstrekte informatie bepaalt de EC of er vervolgstappen genomen worden. Temu en Shein zijn eerder dit jaar aangewezen als zeer grote onlineplatforms onder de DSA, waardoor ze nu aan strengere eisen moeten voldoen. Voldoen de bedrijven niet aan die eisen, dan kunnen ze boetes opgelegd krijgen van maximaal zes procent van hun wereldwijde jaaromzet. Beide partijen hebben in een reactie aan Reuters laten weten dat ze van plan zijn om nauw samen te werken met de Commissie en de benodigde informatie zullen verstrekken.

De Europese Commissie doet dit informatieverzoek naar aanleiding van een klacht die zeventien Europese consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond, in april indienden tegen Temu. Zij stelden dat de winkel de Digital Services Act overtreedt. Er zou onder meer te weinig informatie getoond worden over producten, verkopers en de reden waarom consumenten bepaalde producten wel of niet te zien krijgen.

Temu ligt niet alleen in Europa onder vuur. Deze week is de Chinese webshop in de Amerikaanse staat Arkansas aangeklaagd door procureur-generaal Tim Griffin. Hij noemt Temu 'gevaarlijke malware' die in het geheim 'vrijwel alle data van de telefoon van de gebruiker verzamelt'. Griffin beweert dat de app 'onbeperkte' toegang heeft tot onder meer de camera, locatie, contacten en sms-berichten.

Hij haalt ook een onderzoek aan waaruit zou blijken dat de Temu-app de telefoons van gebruikers kan 'hacken' om de privacy-instellingen te overschrijven, zodat de app toch bij bepaalde gegevens kan. Het bedrijf zou hiermee de Deceptive Trade Practices Act schenden. Als Griffin gelijk krijgt, kan Temu een boete krijgen van 10.000 dollar per overtreding. Ook kan het bedrijf gedwongen worden om de winst terug te betalen die het heeft verkregen vanuit de verkoop van illegaal verzamelde data.