EU start formeel onderzoek naar Meta wegens bescherming minderjarigen

De Europese Commissie is een formele procedure tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gestart om te beoordelen of het bedrijf de Digital Services Act schendt. De Commissie maakt zich zorgen over de bescherming van minderjarigen op Instagram en Facebook.

De Europese Commissie zegt in een aankondiging bang te zijn dat de systemen van Facebook en Instagram zo ontworpen zijn dat ze misbruik maken van het feit dat jongeren nog weinig ervaring hebben met het internet, wat gedragsverslavingen bij kinderen zou kunnen stimuleren. Daarbij noemt de Commissie concreet het rabbithole-effect, waarbij gebruikers door algoritmen meer vergelijkbare content voorgeschoteld krijgen. Dat kan ook negatieve content zijn, bijvoorbeeld over onrealistische lichaamsidealen.

Ook onderzoekt de commissie of Meta wel eisen naleeft waarmee voorkomen wordt dat minderjarigen toegang hebben tot ongepaste inhoud. Volgens de Commissie zijn die mogelijk 'niet redelijk, evenredig en doeltreffend'. Tot slot wordt gekeken of Meta wel verplichtingen naleeft rondom privacy, veiligheid en beveiliging voor minderjarigen. Het gaat dan vooral om 'standaardprivacyinstellingen voor minderjarigen als onderdeel van het ontwerp en de werking van hun aanbevelingsystemen'.

Een woordvoerder van Meta zegt tegenover The Guardian dat het tien jaar heeft gewerkt aan meer dan vijftig tools en beleid om jongeren te beschermen. "Dit is een uitdaging waar de gehele industrie mee te maken heeft en we kijken ernaar uit om de details van ons werk te delen met de Europese Commissie."

De Europese Commissie startte eind april ook een ander onderzoek naar Instagram en Facebook onder de DSA. Dat onderzoek moet uitwijzen of de platformen voldoen aan DSA-regels voor het detecteren en verwijderen van misleidende en illegale content, in het bijzonder rond verkiezingen. Mocht een of beide onderzoeken uitwijzen dat Meta niet aan de DSA voldoet, dan kan het een boete van maximaal 6 procent van de wereldwijde omzet krijgen.