Consumentenbonden dienen klacht in tegen Chinese webwinkel Temu

Zeventien Europese consumentenbonden, waaronder de Consumentenbond in Nederland, hebben klachten ingediend tegen de Chinese webwinkel Temu. De winkel zou onder meer verboden praktijken en dark patterns gebruiken in de interface.

De consumentenorganisaties wijzen er onder meer op dat Temu het moeilijk maakt om een account op te heffen, wat volgens de Europese regels van de Digital Services Act niet mag. Ook misleidt de shop volgens de Consumentenbond klanten met het aanbieden van duurdere alternatieven nadat ze een keuze hebben gemaakt. Verder is er te weinig informatie beschikbaar over producten, verkopers en de reden waarom consumenten bepaalde producten wel of niet te zien krijgen.

Temu staat al langer in de belangstelling van consumentenorganisaties. In Duitsland beschuldigde consumentenorganisatie vzbv Temu ervan klanten te misleiden met recensies en kortingen, terwijl het Italiaanse Altroconsumo bij negen van dertien gekochte cosmeticaproducten de genoemde ingrediënten niet of nauwelijks aantrof in het product. Temu zegt in een reactie de klachten serieus te nemen, en te werken aan betere informatie en service.