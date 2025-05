Consumentenbond en Voedingscentrum kritisch over QR-codes op supermarktproducten

Onder meer de Consumentenbond en het Voedingscentrum uiten kritiek op het plan van Nederlandse supermarkten om QR-codes in plaats van voedseletiketten te gebruiken op producten. Belangrijke productinformatie zou hierdoor niet langer makkelijk toegankelijk zijn.

Supermarkten Jumbo, Plus en Picnic vinden dat etiketten op producten niet langer verplicht Nederlandstalig moeten zijn. Zij pleiten voor gelijke etiketten voor de hele EU. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om etiketten met Engelse productinformatie en een QR-code die doorverwijst naar een webpagina met daarop de productinformatie in andere talen.

Daar zijn onder andere de Consumentenbond en het Voedingscentrum geen voorstander van. Een belangrijke reden voor de kritiek op het plan is dat niet iedereen over een smartphone beschikt, zo vertelt een woordvoerder van de Consumentenbond aan het AD. Daarnaast zou het omslachtig zijn. Er moet immers een extra handeling verricht worden om te weten te komen wat er in een product zit.

Ook het Voedingscentrum ziet nadelige gevolgen. De organisatie vindt dat het voor mensen met een allergie cruciaal is om te weten wat er precies in een product zit. In andere talen zijn de ingrediënten voor consumenten lastiger te achterhalen. QR-codes zouden volgens het Voedingscentrum daarom enkel als aanvulling op de verplichte etiketten moeten dienen, niet als vervanging.

Dirk Beljaarts, minister van Economische Zaken, steunt het plan van de Nederlandse supermarkten wel, meldt de NOS. De minister hoopt dat supermarkten hun producten zonder de verplichte Nederlandse etiketten goedkoper zullen aanbieden. Op dit moment betalen supermarkten vanwege de etiketten met verschillende talen vaak verschillende prijzen voor hetzelfde product aan de producent. Hierdoor kan het voorkomen dat een fles frisdrank in Nederland duurder is dan in andere EU-landen.