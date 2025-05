'Apple trekt stekker uit AR-bril die kon worden aangesloten op Mac'

Apple stopt met het ontwikkelen van een AR-bril die als virtueel scherm voor Macs moest dienen, aldus Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het apparaat stond aanvankelijk gepland voor release in 2027, maar zou niet aan de verwachtingen voldoen.

Het apparaat draagt de codenaam N107 en zou op een gewone bril lijken die over geïntegreerde beeldschermen beschikt en op een Mac kan worden aangesloten. De Apple-bril zou wat weghebben van de Xreal One en Lenovo ThinkReality. Oorspronkelijk zou de bril gekoppeld kunnen worden aan een iPhone, meldt Bloomberg. Vanwege problemen met de verwerkingskracht en de accuduur van het toestel werd de focus verschoven naar de Mac.

Naar verluidt zou de bril slecht presteren tijdens beoordelingen door leidinggevenden. Daarnaast zouden de gewenste functies steeds veranderen. Medewerkers van de Vision Products Group van Apple stellen dat er een gebrek aan focus en een duidelijke richting is binnen het team. Ondanks de stopzetting van het project, zou Apple nog steeds werken aan onderliggende technologieën voor AR-brillen, zoals op maat gemaakte microledschermen.

Apple heeft de op Mac aan te sluiten AR-bril niet officieel aangekondigd. Volgens Bloomberg waren Apple-medewerkers eerder al sceptisch over het doel om in 2027 een AR-bril op de markt te brengen. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo moet er in dat jaar nog wel een goedkopere versie van de Vision Pro-headset verschijnen.