Gerucht: Apple overweegt goedkope VR-headset die werkt vanaf iPhone

Apple zou overwegen een VR-headset te maken die vooral bestaat uit schermen en een accu, maar alle berekeningen uitvoert op een gekoppelde iPhone. Dat moet de headset goedkoper maken.

De headset zelf zou daarbij dus goedkoper te produceren zijn, claimt Bloomberg-auteur Mark Gurman. De iPhone zou daarbij de apps draaien en de beelden renderen, waarna die ze doorstuurt naar de headset om te laten zien. De iPhone hoeft niet in de headset te zitten, zoals bij de Samsung Gear VR en Google Cardboard uit de jaren '10 wel het geval was.

Analist Ming-Chi Kuo van TF Securities claimde al op zondag dat Apple in 2025 met een geüpdatete versie van de Vision Pro wil komen, gevolgd door een goedkopere versie na 2027. Het is onbekend waar de headset die verbinding heeft met iPhone zou vallen in die line-up.

Headsets die leunen op een telefoon zijn er al langer. Bij de meeste daarvan gaat het om eenvoudige apparaten die het beeld van de telefoon laten zien in de bril of headset om zo bijvoorbeeld een film te kijken.