Samsung brengt in China nieuwe Bixby-versie met generatieve AI uit

Twee nieuwe opvouwbare telefoons van Samsung, die alleen in China te verkrijgen zijn, zijn voorzien van een nieuwe versie van Bixby. Deze variant van de stemassistent wordt aangestuurd door grote taalmodellen, of LLM's.

De release van de nieuwe versie van Bixby, die al in juli werd aangekondigd, werd ontdekt door Sammobile. De stemassistent kan natuurlijke taal en context beter begrijpen, net als zinnen met meerdere commando's. Als een gebruiker bijvoorbeeld vraagt "hoelang duurt het om daar te komen", dan snapt Bixby dat het gaat om de reis naar de werkplek. Daarop toont Bixby de routebeschrijving en de verwachte aankomsttijd, op basis van het verkeer op de weg.

Daarnaast kan Bixby stapsgewijze uitleg geven over hoe bepaalde taken op een telefoon uitgevoerd kunnen worden en begrijpt de spraakassistent wat er op het scherm gaande is, waardoor die contextuele hulp kan bieden. Als bijvoorbeeld in een chat wordt besproken om naar een bepaalde locatie toe te gaan, dan kan de gebruiker Bixby vragen om daar naartoe te navigeren. Bixby doorzoekt het scherm dan naar informatie over een locatie en gebruikt Maps om de navigatie te starten.

Vooralsnog is deze nieuwe Bixby-versie alleen beschikbaar in China, op de Samsung W25 en W25 Flip. Wanneer de nieuwe Bixby naar andere telefoons komt, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer Samsung de vernieuwde spraakassistent wereldwijd wil uitrollen.