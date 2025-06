Leaker: Samsung werkt aan functie voor wissen achtergrondgeluid in video

Leaker Ice Universe claimt dat Samsung aan een functie werkt waarmee achtergrondgeluiden in video’s kunnen worden verminderd. De functie zou Audio Eraser heten en aan een toekomstige versie van One UI 7 worden toegevoegd. Samsung heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Ice Universe zegt in een post op Weibo dat de functie nog niet in de eerste bètaversie van One UI 7 zit. Het is niet duidelijk hoe de leaker tot de ontdekking is gekomen. Uit een screenshot blijkt dat gebruikers verschillende achtergrondgeluiden in video’s kunnen aanpassen, zoals storende stemgeluiden of geluiden van de wind. Als de omschrijving van de functie klopt, lijkt het op de Audio Magic Eraser-functie van Google die samen met de Pixel 8-toestellen werd geïntroduceerd.