Gerucht: Samsung brengt volgend jaar goedkopere versie Z Flip uit

Samsung zou volgend jaar een goedkopere versie van zijn vouwbare klaptelefoon Z Flip willen uitbrengen. Dat zou een Z Flip7 FE worden. Er verschijnen al jaren FE-versies van de Galaxy S-telefoons.

De Z Flip7 FE zou mogelijk tegelijk verschijnen met de reguliere Flip7, meldt Naver. De Flip6 verscheen afgelopen zomer met een adviesprijs van 1199 euro, al is hij inmiddels verkrijgbaar voor onder 800 euro.

Samsung zegt niets over het gerucht, maar in de bespreking van de kwartaalcijfers antwoordde een topman op de vraag van een analist dat het werkt aan meer vouwbare smartphones. "Aangezien klanten van onze opvouwbare apparaten zeer tevreden zijn over het product, denken we ook na over manieren om de aankoopdrempel te verlagen, zodat meer mensen opvouwbare producten uit de eerste hand kunnen ervaren." Een goedkopere variant is een bekende manier om de 'aankoopdrempel te verlagen'.