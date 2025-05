Patent toont plannen voor dubbel vouwbare smartphone van Samsung

Er is een patent van Samsung voor een dubbel vouwbare smartphone opgedoken. Uit de documenten blijkt dat het apparaat over extra beschermingslagen beschikt, waardoor het vouwen makkelijker moet verlopen en de duurzaamheid van het apparaat verder wordt verbeterd.

Uit de documenten van het United States Patent Office blijkt dat de patentaanvraag uit de zomer 2021 dateert en begin november is goedgekeurd. In het patent zijn enkele schetsen van een dubbel vouwbare smartphone te zien. Het apparaat beschikt over twee scharnieren en een flexibel schermpaneel, al is het niet duidelijk welke afmetingen het paneel precies heeft. In de bijbehorende beschrijving wordt dieper op de kenmerken van het apparaat ingegaan. Er staat onder andere te lezen dat het apparaat over extra beschermingslagen beschikt die het paneel moeten beschermen tijdens het open- en dichtvouwen. Het scherm bevat ook een anti-reflecterende laag die reflecties van invallend licht moet helpen verminderen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten over een dubbel vouwbare smartphone van Samsung verschijnen. Eind oktober stelde ZDNet Korea nog dat Samsung plannen heeft om in 2025 een dubbel vouwbare smartphone op de markt te brengen. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou zo’n apparaat overwegen omdat de verkoop van de huidige opvouwbare smartphones zou tegenvallen.