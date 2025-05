Intel: softwareproblemen verlagen prestaties Core Ultra 200, fix is onderweg

Intel zegt dat de Core Ultra 200-processorlijn langzamer lijkt te presteren bij reviewers dan in de eigen tests. Het bedrijf vermoedt dat er een aantal softwareproblemen spelen die prestaties negatief beïnvloeden en werkt aan een fix die over enkele weken beschikbaar moet zijn.

Volgens Intel-topman Robert Hallock zouden de problemen zich onder andere voordoen in het bios, de firmware en het besturingssysteem van sommige pc-configuraties. Hallock zei tijdens de Hot Hardware-podcast dat er meerdere problemen tegelijkertijd kunnen optreden die elk een negatief effect kunnen hebben op de prestaties van de Intel Core Ultra 200-processors en bevestigde dat er momenteel een onderzoek loopt naar de problemen. Intel komt over enkele weken met een of meer patches, die vermoedelijk uit een Windows-update en een biospatch zullen bestaan. Het bedrijf zal dan ook meer details geven over de precieze oorzaak en hoe het de problemen heeft opgelost. Hallock zei dat er een 'aanzienlijke' verbetering van onder andere de gamingprestaties mag worden verwacht.

De Intel Core Ultra 200 is de recentste desktopprocessorlijn van Intel. Deze Arrow Lake-chips hebben niet langer een groot monolithisch ontwerp, maar een ontwerp met meerdere onderling communicerende dies, vernieuwde P- en E-cores en een dubbel zo krachtige igpu. De prijzen en specificaties werden begin oktober aangekondigd en de processors kwamen eind oktober op de markt. Tweakers publiceerde een review van de Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 7 265K en Core Ultra 5 245K. Bij elk van deze chips werd duidelijk dat de cpu's niet sneller in games waren dan de vorige generatie Intel-chips.