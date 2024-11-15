Intel haalt overklokfunctie 'DLVR Bypass' van Core Ultra 200-cpu's uit microcode

Intel heeft nieuwe microcode uitgebracht die voorkomt dat gebruikers DLVR kunnen uitschakelen op hun Arrow Lake-desktopprocessors. Deze functie is standaard ingeschakeld en is bedoeld om energie te besparen. Overklokkers konden DLVR tot dusver deactiveren om betere resultaten te behalen.

De Digital Linear Voltage Regulator van Intel Core Ultra 200-cpu's zorgt ervoor dat de processor afzonderlijke spanningen kan kiezen voor elke P-core en elke cluster E-cores. Bij lichtere en gemiddelde belasting verhoogt DLVR de efficiëntie, al gaat er relatief veel stroom verloren bij volledige belasting. De overklokker der8auer stelt dat de Core Ultra 9 285K bij een stroomverbruik van 240W in Cinebench R23 88W aan prik 'verliest' door het gebruik van DLVR. Overklokkers of gebruikers die veel allcoreworkloads draaien, kunnen er dus bij gebaat zijn om de feature uit te schakelen.

Gebruikers op het forum van Hardwareluxx hebben echter vastgesteld dat het bios met microcode 0x112 de 'Power Gate Mode' niet meer bevat. Door deze modus te activeren schakelt het moederbord DLVR uit. In een statement aan Hardwareluxx zegt Intel dat de instelling is verwijderd 'om onbedoeld verkeerd gebruik' te voorkomen. De mogelijkheid om DLVR uit te schakelen is niet volledig weggehaald, al moeten gebruikers de extreme OC-modus 'LN2' inschakelen om de functie uit te zetten. Tot dusver hebben enkel MSI en ASRock de nieuwe microcode verwerkt in de firmware van hun moederborden.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 15-11-2024 21:05 24

15-11-2024 • 21:05

24

Lees meer

Gerucht: Intel brengt alleen refresh uit van overklokbare Arrow Lake-cpu's
Gerucht: Intel brengt alleen refresh uit van overklokbare Arrow Lake-cpu's Nieuws van 26 maart 2025
Intel Arrow Lake-laptopprocessors verschijnen in Geekbench
Intel Arrow Lake-laptopprocessors verschijnen in Geekbench Nieuws van 29 december 2024
Intel vindt vijf oorzaken prestatieproblemen Core Ultra 200S-serie, komt met fix
Intel vindt vijf oorzaken prestatieproblemen Core Ultra 200S-serie, komt met fix Nieuws van 19 december 2024
ASRock: nieuwe driver voor Intel Core Ultra 200-cpu's verbetert gameprestaties
ASRock: nieuwe driver voor Intel Core Ultra 200-cpu's verbetert gameprestaties Nieuws van 26 november 2024
Leaker toont specificaties Intel Core Ultra 200-desktop-cpu's met lagere tdp's
Leaker toont specificaties Intel Core Ultra 200-desktop-cpu's met lagere tdp's Nieuws van 12 november 2024
Intel: softwareproblemen verlagen prestaties Core Ultra 200, fix is onderweg
Intel: softwareproblemen verlagen prestaties Core Ultra 200, fix is onderweg Nieuws van 9 november 2024
Onaangekondigde Intel Arrow Lake-laptopchip met 16 cores verschijnt in Geekbench
Onaangekondigde Intel Arrow Lake-laptopchip met 16 cores verschijnt in Geekbench Nieuws van 5 november 2024
Intel maakt specificaties en prijzen van Core Ultra 200-desktop-cpu's bekend
Intel maakt specificaties en prijzen van Core Ultra 200-desktop-cpu's bekend Nieuws van 10 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Processors Moederborden Intel Core Ultra 5 Core Ultra 7 Core Ultra 9 Arrow Lake Bios Overklokken

Reacties (24)

-Moderatie-faq
24
24
14
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Mars Warrior 15 november 2024 21:42
Huh?
De overklokker der8auer stelt namelijk dat de Core Ultra 9 285K bij een stroomverbruik van 240W in Cinebench R23 88W aan prik 'verliest' door het gebruik van DLVR.
De CPU verbruikt dus 88W meer dan nodig is 8)7
Damic @Mars Warrior15 november 2024 21:57
Natuurlijk dat is het nadeel van een lineaire spanningsregelaar, deze zet de spanning x stroom die niet nodig is om naar hitte :(
sympa @Damic16 november 2024 07:18
Je zou toch zeggen dat die spanningsregelaar zichzelf "uit de weg" kan schakelen als het niet nodig is. Kennelijk kan die uit in de BIOS, dan kan die ook op standje "alle cores zelfde spanning" als dat handig is.
Zou je denken.
SG
@Damic15 november 2024 22:23
Tja voor Buck regelator kanvan 9 tot 50 brengen naar 5V die linair regelaar het naar 3,3V brengt voor STM32 MCU.
Zo een mobo fase regelaar brengt 12V naar Vin voor digtale lineair regelaar. Het zal dus om eind spanning val gaan. Als je dozijn fases hebt die zooi VCC gnd set van juice voorzien kunnen die elke aantal watts wel aan. En is dus efficiëntie belangrijk. als elk 20 watt moeten kunnen leverenen zelf 2 wat verstoken heb 90% bijvoorbeeld.
Tonkie1967 @SG16 november 2024 21:04
Vermoed dat wat je zegt interessant is maar helaas kan ik je opmerkingen absoluut niet volgen.... Kan je bovenstaande opmerkingen herhalen in "normaal Nederlands"?,
DaManiac @Tonkie196717 november 2024 10:36
Engels mag ook :) ben ook wel benieuwd naar de uitleg.
Korvaag @Mars Warrior15 november 2024 22:04
Ik kan je aanraden je wat dieper in te lezen op DLVR en de video te kijken. Ja, bij volledige belasting gaat er relatief veel vermogen verloren, maar dat is niet onnodig. Het is nodig om te voorkomen dat je delen van de CPU van teveel stroom voorziet. Een VRM levert een bepaald voltage en dat moet voor delen van de CPU worden aangepast. Bij normale loads levert DLVR je een zuinigere CPU op, bij full loads helaas niet. Zo werken spanningsregelaars.
SillieWous @Korvaag16 november 2024 00:24
88W vind ik nog steeds erg veel (dat zou 1/3 van het verbruik zijn). Vraag me enigszins af of hij dit puur als voorbeeld gebruikt. Of dat de regelaar daadwerkelijk nog 0.4V weg regelt. Ik zou verwachten dat de individuele core spanningen niet extreem ver (geen 25%) afwijken.

Ook vraag ik me af of ze dit niet dynamisch kunnen instellen afhankelijk van de load. In feite is het een soort van DC-load. Welke je volgens mij ook kunt instellen in constant power mode + maximale spanningsval.

Als je dat zou doen heb je en hoge efficiëntie op lage load en gelimiteerd verlies bij hoge load.
84hannes @Korvaag16 november 2024 12:13
Een VRM levert een bepaald voltage (...) Zo werken spanningsregelaars.
offtopic:
Voor mij wordt het verhaal niet leesbaarder als spanning te pas en te onpas "voltage" wordt genoemd. Ik weet dat het een Nederlands woord is, maar samen met Amperage, Ohmage, Wattage en Tonnage wel hele lelijke en overbodige.
Zeerob @84hannes16 november 2024 18:06
Zeurage ...
84hannes @Zeerob17 november 2024 08:44
Zeurage ...
Je hebt helemaal gelijk hoor. Ik wou dat ik dit soort verhalen kom lezen zonder me aan de woordkeuze te storen. Als je de hele dag met spanning en stroom bezig bent is het net zo raar dat mensen het over Voltage en Amperage hebben als een ander zou denken over kiloage en celciusage. Helaas kan ik me daar vaak, maar niet altijd over heen zetten.
Zeerob @84hannes17 november 2024 21:01
Tja, ik heb ook veel met elektro en elektronica gedaan. Ik vind voltage eerlijk gezegd niet zo'n gek woord. In de zin 'een VRM levert een voltage' zou je idd beter spanning kunnen gebruiken. Maar b.v. 'wat is het voltage van die VRM?' kan naar mijn idee best. Amperage is dan weer minder gebruikelijk.
Tonnage betekent volgens mij de maximale lading die een schip kan hebben. Niks mis mee toch? Wat zou je dan willen zeggen 'gewicht van een schip?'. Dat heeft een heel andere betekenis.
84hannes @Zeerob17 november 2024 21:26
Tonnage betekent volgens mij de maximale lading die een schip kan hebben.
Voor de lading die een entiteit kan hebben is een heel geschikt woord. Je kent het, en het is niet Faradage 😝.
smiba @Mars Warrior15 november 2024 21:55
Het ding is dat realistisch gezien een CPU voornamelijk gewoon idle is, en dat is ook wat het idee hier achter is.

Ik bedoel ik zit nu op tweakers dus mijn CPU is gewoon aan het slapen, eigenlijk alles behalve heftige compute workloads belasten mijn CPU niet meer dan 30%. Dit zou (als ik een intel cpu had) voor mij dus stroom besparen als ik deze functie had
Sinester @smiba18 november 2024 15:21
Het ding is dat realistisch gezien een CPU voornamelijk gewoon idle is, en dat is ook wat het idee hier achter is.
Is dat echt zo vraag ik me af.. vind het nog steeds een rare stelling die je vaak hoord, maar wellicht gebruik ik me pc heel anders als het gross van de mensen

Als ik me pc gebruik ben ik er ook echt mee bezig (meestal gaming) en dan is me CPU zeker niet Idle.
De tijd dat mijn pc echt Idle is, is er bijna niet want als ik me pc niet gebruik dan staat me pc gewoon uit

Youtube, browsen en dat soort lichte zaken doe ik bijna niet op me desktop pc maar allemaal op me telefoon

[Reactie gewijzigd door Sinester op 18 november 2024 15:23]

Rudie_V @Mars Warrior15 november 2024 22:12
Nouw, die 88W gaat eigenlijk verloren in je digital linear voltage regulator, niet aan berekeningen. :)
dasiro @Mars Warrior16 november 2024 09:18
er staat niet dat de performance hetzelfde blijft, die zakt misschien ook.
Tomatoman 15 november 2024 21:15
De mogelijkheid om DLVR uit te schakelen is niet volledig weggehaald, al moeten gebruikers de extreme OC-modus 'LN2' inschakelen om de functie uit te zetten.
Dus de mogelijkheid om DOVR uit te schakelen is uitgeschakeld, maar als je LN2 inschakelt wordt de functie uitgeschakeld die voorkomt dat je mogelijkheid om DOVR uit te schakelen kunt inschakelen 7(8)7
catfish @Tomatoman15 november 2024 23:29
Wat is daar zo vreems aan?
Mij lijkt het vrij logisch:
Normale werking = met DLVR
OC-modus = extra mogelijkheden om de prestaties te verhogen en dus ook de mogelijkheid om DLVR uit te schakelen
emn13 @catfish16 november 2024 10:37
Heet die feature ook echt ln2? Want is las elders dat t extreme overclocking heette, wat mogelijk iets minder suggereerd dat het onbruikbaar is. En laten we wel wezen zo'n feature is voor vrijwel geen elkel desktop systeem zinvol van toepassing, gezien de verspilling bij idle tot medium loads.
JobM 15 november 2024 21:11
Zijn er al gevallen bekend waarbij het uitschakelen van deze DLVR modus tot schade heeft geleid of is Intel tegenwoordig extra voorzichtig?

[Reactie gewijzigd door JobM op 15 november 2024 21:12]

sympa @JobM16 november 2024 07:20
Ik vermoed dat mensen tegenwoordig wat simplistisch denken. En redeneren van "deze functie slecht" en dus uitzetten. Dat zie je met mensen die hun auto mangelen (de fabrikant weet er niks van, de tuner om de hoek veel meer...), je ziet het in hoe de politiek (en de opiniemakers) met de opinie omgaan, ...
BLACKfm @sympa17 november 2024 23:16
Behalve dat het de levensduur vast niet ten goede komt (idem met overclocken lijkt mij), maar genoeg auto's / motorblokken die een stuk meer aankunnen dan hoe die uit de fabriek 'die er verstand van heeft' is komen rollen.

Overklokken doe je ook niet met je stock cooler en laten we hopen dat de hier besproken functie vast ook niet met een simpel vinkje in de meest basic biossen is uit te zetten.
Of, zoals ik lees was dat zo mogelijk wel het geval. Al moet je nu een extra vinkje aanzetten om het alsnog te kunnen.

Onder aan de streep lost het niks op, anders dan mogelijk wat indekking voor garantie omdat je nu OC opties moet ingeschakeld.
Phenos2 16 november 2024 21:59
Waar ik nog steeds de grootste pest aan heb is dat sinds eind 2019 FIVR undervolting is ge-disabled met plundervolt. 8e en 9de generatie laptop chips zoals de i5-8365U in een HP Elitebook 850 G6 hebben een veel te hoog voltage. (Bios 1.03.03, Windows update functie uitzetten en Lock-Bios update) Met -150 mv op de cores en -80mv op de cache via ThrottleStop haal je een gigantische! prestatiewinst.

[Reactie gewijzigd door Phenos2 op 16 november 2024 22:01]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.