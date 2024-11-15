Intel haalt overklokfunctie 'DLVR Bypass' van Core Ultra 200-cpu's uit microcode

Intel heeft nieuwe microcode uitgebracht die voorkomt dat gebruikers DLVR kunnen uitschakelen op hun Arrow Lake-desktopprocessors. Deze functie is standaard ingeschakeld en is bedoeld om energie te besparen. Overklokkers konden DLVR tot dusver deactiveren om betere resultaten te behalen.

De Digital Linear Voltage Regulator van Intel Core Ultra 200-cpu's zorgt ervoor dat de processor afzonderlijke spanningen kan kiezen voor elke P-core en elke cluster E-cores. Bij lichtere en gemiddelde belasting verhoogt DLVR de efficiëntie, al gaat er relatief veel stroom verloren bij volledige belasting. De overklokker der8auer stelt dat de Core Ultra 9 285K bij een stroomverbruik van 240W in Cinebench R23 88W aan prik 'verliest' door het gebruik van DLVR. Overklokkers of gebruikers die veel allcoreworkloads draaien, kunnen er dus bij gebaat zijn om de feature uit te schakelen.

Gebruikers op het forum van Hardwareluxx hebben echter vastgesteld dat het bios met microcode 0x112 de 'Power Gate Mode' niet meer bevat. Door deze modus te activeren schakelt het moederbord DLVR uit. In een statement aan Hardwareluxx zegt Intel dat de instelling is verwijderd 'om onbedoeld verkeerd gebruik' te voorkomen. De mogelijkheid om DLVR uit te schakelen is niet volledig weggehaald, al moeten gebruikers de extreme OC-modus 'LN2' inschakelen om de functie uit te zetten. Tot dusver hebben enkel MSI en ASRock de nieuwe microcode verwerkt in de firmware van hun moederborden.