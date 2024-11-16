Google voegt beeldgenerator Imagen 3 toe aan Docs

Google heeft zijn afbeeldinggenerator Imagen 3 geïntegreerd in Google Docs. Betalende gebruikers kunnen hiermee direct een afbeelding genereren en toevoegen aan een document.

Gebruikers kunnen zowel een reguliere als een omslagafbeelding genereren in Docs, laat Google weten in een blogpost. Dat kan door onder 'Invoegen' naar respectievelijk 'Afbeelding' of 'Omslagafbeelding' te gaan en de optie 'Help me met het maken van een afbeelding' te kiezen. Vervolgens kunnen gebruikers een prompt invoeren en een afbeeldingstijl kiezen, zoals 'Schets' of 'Fotografie'.

De functie is momenteel enkel beschikbaar voor Workspace-klanten met een aanvullend Gemini Business-, Gemini Enterprise-, Gemini Education-, Gemini Education Premium- of Google One AI Premium-abonnement. De Imagen 3-integratie moet binnen een paar weken gefaseerd beschikbaar komen.

In Google Slides is het al langer mogelijk om met AI een afbeelding of gehele slides te ontwerpen. Eerder dit jaar maakte Microsoft al een soortgelijke beeldgenerator beschikbaar in de concurrerende software Word en PowerPoint, onder de noemer Microsoft Designer.