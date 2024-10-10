Google maakt beeldgeneratie Gemini met Imagen 3 wereldwijd beschikbaar

Google brengt Gemini op basis van Imagen 3 wereldwijd uit. De beeldgenerator is gratis voor gebruikers met een Google-account, al is het genereren van afbeeldingen van mensen alleen beschikbaar voor afnemers van Gemini Advanced.

Naar eigen zeggen is het Imagen 3-model het meest geavanceerde beeldgeneratiemodel van Google en zou het beter zijn in het genereren van 'realistische beelden, het opvolgen van instructies en het verminderen van artifacts'. De tool is zowel via de browserversie als via de app van Gemini beschikbaar. Er zijn wel beperkingen voor gebruikers van de gratis variant; zij kunnen geen afbeeldingen van mensen verzoeken. Daarvoor is een Gemini Advanced-abonnement van 22 euro per maand nodig. In sommige markten is het sinds eind augustus alweer mogelijk om beelden met Gemini te genereren, wederom met de restrictie van het genereren van mensen voor gebruikers met een gratis account.

Google stopte begin dit jaar met het aanbieden van de AI-beeldgeneratie nadat het bedrijf kritiek kreeg op de toepassing van historisch incorrecte diversiteit in afbeeldingen. Gebruikers ontdekten namelijk dat historische figuren zoals Duitse soldaten uit 1943, Vikingen en de Founding Fathers van de Verenigde Staten in gegenereerde afbeeldingen soms afgebeeld werden met uiteenlopende etnische achtergronden, terwijl dit historisch gezien bijna exclusief blanke mensen waren.

Tweakers Gemini
Prompt: Genereer een afbeelding van een moederbord, toon in plaats van een cpu het logo van Tweakers. Bron: Google Gemini

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 10-10-2024 19:04 44

10-10-2024 • 19:04

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Reacties (44)

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Winduss 10 oktober 2024 19:14
Lokaal blijft het beste :)
Dan mag je lekker genereren wat je wil en zo veel je zou willen
Schway @Winduss10 oktober 2024 19:21
Yes, dat vinden de puberjongens op school geweldig, de meiden daarentegen niet.
adje123 @Schway10 oktober 2024 19:34
Ik snap niet waarom jij gedown-mod wordt maar je hebt gelijk.

Vandaag in het nieuws(helaas achter een paywall)
Oplichters hebben nieuwe methode: chanteren met een levensechte, maar neppe masturbatievideo
‘Wil je nog een foto sturen?’ Een van de meest gestelde vragen op een dating app of via sociale media. Maar dat is niet meer zo onschuldig als het lijkt. Oplichters hebben namelijk een splinternieuwe methode om jou geld afhandig te maken: met een doodgewone vakantiefoto maken zij een neppe masturbatievideo, waar ze je vervolgens mee chanteren. ,,Het is een enorm zorgwekkende trend.”
FinalLight @adje12310 oktober 2024 19:45
zou maar bij je dochter gebeuren, vind het wel een enge kant op gaan hoor.
BasHouse @FinalLight10 oktober 2024 19:56
Ja dat geldt ook voor messen. Niemand wil neergestoken worden dus dat is heel eng, maar om dan maar messen te gaan verbieden is doorslaan. Al kun je wel regelen dat messen niet op straat gebruikt mogen worden en wel in de keuken. Dat zou slecht vertaald kunnen betekenen dat je wel rare plaatjes mag maken maar die niet op internet mag zetten.
Luminair @BasHouse10 oktober 2024 20:36
maar om dan maar messen te gaan verbieden is doorslaan
Dit vind ik een leeg argument. In veel gemeentes is het dragen van steekwapens (of het bezitten er van in je tas) niet toegestaan. Zijn gewoon verordening tegen. Kun je wel gaan zeggen, "ja maar dat is toch niet 100% waterdicht", maar nou en? Toch doen we met zijn allen ons best om er tegen op te treden.

Ook een ding: er zijn al wetten tegen bepaalde soorten "rare plaatjes", namelijk CSAM wetten. En dat er op het dark-web nog wel afschuwelijke dingen te vinden zijn betekent in mijn mening niet dat we daardoor maar moeten stoppen met proberen om dat soort dingen tegen te gaan.

[Reactie gewijzigd door Luminair op 10 oktober 2024 20:37]

BasHouse @Luminair10 oktober 2024 20:52
Ik zei ook:
Al kun je wel regelen dat messen niet op straat gebruikt mogen worden en wel in de keuken.
En we moeten zeker niet stoppen met het tegengaan van afschuwelijke praktijken op het web. Totaal mee eens.
Siaon @Luminair11 oktober 2024 21:17
Je kan ook een wet maken die zeewater verbied het land in te gaan, doe je dan je best?

Dit is bedoelt als een metaforische parabool.

Dus nee, dat is niet je best doen. Je best doen is een (eind)doel concreet omschrijven, onderzoeken of dit realistisch en of er geen betere alternatieven zijn, een weging maken in belangen, en dan kijken wat goede paden naar dit doel zijn.

Dingen verbieden is zo ongeveer wel het makkelijkste en slechtst werkende middel wat er is. Het is geen tovermiddel dat iets wegtovert.
Caelorum @FinalLight10 oktober 2024 20:07
Het is eng inderdaad, maar vooral omdat mensen dat soort zaken nog geloven. Ik ga hard op weg naar geen enkele video meer op face value geloven. Alles kan gefaket worden. Het is wel problematisch dat niets meer als echt aangenomen kan worden, maar de gelukkige keerzijde is ook wel dat dit soort video's dan minder impact hebben.
Orangelights23 @Caelorum10 oktober 2024 20:43
Mooi natuurlijk dat jij niets meer gelooft, maar op het moment dat jouw gezicht is geplakt op een naakte man die gekke dingen doet met een fles (iemand?), schiet ook jij in de paniek. Want: anderen geloven de filmpjes wel.
Caelorum @Orangelights2310 oktober 2024 21:27
Ik betwijfel het.

maar je mist het punt. Steeds meer mensen geloven steeds minder van dit soort dingen en er komt een kantelpunt waarbij het echt alle betekenis verliest.
Orangelights23 @Caelorum10 oktober 2024 22:00
Je mist mijn punt: bijna iedereen gelooft de AI-afbeeldingen en video’s. Ze lijken net echt, en gezien de ontwikkelingen van de technologie afgelopen tijd, waarbij grote stappen in enkele maanden gezet worden, zou het mij niets verbazen dat het in bijna alle gevallen 100% echt lijkt binnen een jaartje.
Caelorum @Orangelights2310 oktober 2024 23:05
Dit soort berichten bereiken de massa ook gewoon hoor. Dat ze het nu nog geloven geloof ik ook wel. Ik denk dat ze het op termijn echter niet meer doen.
icecreamfarmer @Orangelights2310 oktober 2024 23:32
Nee jij mist zijn punt.
Ten eerste is het nog goed spotbaar en ten tweede gelooft niemand het straks meer. Een foto of film als bewijslast heeft 0 waarde.
Verwijderd @Orangelights2310 oktober 2024 22:05
Dat is even iets anders dan de spam mailtjes met 'Enlarge your PP'.

Waar kan je een klacht indienen als het niet waarheidsgetrouw weergegeven wordt? ;) (groter mag altijd)

Gelukkig is mijn familie wat dat betreft niet schuw en houdt het wel van schunnige grappen, dus die zouden hier enkel stuk om gaan, omdat ze weten dat het nep is.

Als iemand collega's van mij of anderen lastig valt met deze beelden is het een kwestie van de beelden door een 'Is this AI generated' halen of nog makkelijker de afzender het bericht sturen: 'Kan je nog zo'n hete video sturen?'.. Terwijl ik naast die persoon sta met mijn handen zichtbaar zodat overduidelijk is dat ik de beelden niet verstuur.

Het zal niet altijd tot zulke gemakkelijke situaties leiden, maar het is niet zo dat je geen manieren hebt om aan te tonen dat het geen echte beelden zijn en dat jij het niet verstuurt.
watercoolertje
@Orangelights2311 oktober 2024 10:26
Wat andere geloven moeten ze zelf weten, dan heb ik meteen ook een goed beeld van mensen die filmpjes van het internet blind geloven maar mij vervolgens niet.

Ik zou me er dus niet te druk om maken, al kijk ik uiteraard niet uit naar het moment dat je dat soort dingen moet weerleggen oid, dat is gewoon tijdverspilling en gezeur om niks.

Maar hoe meer het voorkomt hoe meer mensen bewust zijn dat zaken online nep kunnen zijn. We gaan vanzelf naar een toekomst waar je zelfs de realiteit kan ontkennen want niks is meer zeker (iig geluid, tekst en beelden niet meer) :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 11 oktober 2024 10:27]

JDx
@FinalLight10 oktober 2024 20:01
Bij je zoon is het niet erg?
BlaDeKke @JDx10 oktober 2024 21:02
Minder erg sowieso. Jongens en meisjes hebben namelijk hele andere manieren van concurreren met elkaar. Waar dit bij jongens eerder als bijzaak gezien kan worden is dit onder de meisjes een wapen. (het is natuurlijk niet zo zwart/wit, ik praat over gemiddelden)

Het lichaam, uiterlijk en imago, daar hecht een een meisje over het algemeen meer belang aan dan een jongen.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 10 oktober 2024 21:04]

Siaon @adje12310 oktober 2024 20:32
Hoe meer het gebeurt, hoe minder effectief het wordt. Op een gegeven moment gelooft zelfs niemand het meer als het een echte film is.

Nederland is daarnaast, helaas, ontzettend preuts geworden weer... Misschien helpt dit... Het probleem is vooral de mensen die dit geloven en/of hiermee aan de haal gaan.

Ik snap ook niet zo de reacties hier gericht op geslacht, alsof jongens niet misbruikt worden en meisjes geen dader kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door Siaon op 10 oktober 2024 20:36]

Cowabungaa @Siaon11 oktober 2024 00:40
Ik snap ook niet zo de reacties hier gericht op geslacht, alsof jongens niet misbruikt worden en meisjes geen dader kunnen zijn.
Simpelweg omdat vrouwen en meisjes hiervan gewoon veel meer het slachtoffer zijn. Elk slachtoffer van dergelijke praktijken verdient aandacht, maar als een misdaad of wanpraktijk een bepaalde demografie disproportioneel veel treft dan is het logisch dat te benoemen.
Siaon @Cowabungaa11 oktober 2024 20:51
Er zijn veel aanwijzingen dat mannen en jongens veel vaker slachtoffer zijn en mogelijk ongeveer evenveel als vrouwen en meisjes. (En dat dit dus helaas - in de zin dat er veel meer misbruik is dan we weten - betekent dat er waarschijnlijk geen sprake is van een disproportioneel veel getroffen demografie (uit de genoemde groepen, er is wel degelijk een demografie die disproportioneel getroffen wordt, lees het rapport van commissie Samson hiervoor.))

Mannen en jongens onthullen misbruik bijna nooit. Er is sprake van een enorme onderraportage.

En van de onthullingen die er uiteindelijk zijn bij mannen en jongens is een groot percentage van de daders vrouw.

Een van de verwachte redenen dat mannen en jongens veel minder onthullen is dat mensen erover denken zoals u.

Niemand gelooft het.
Mannen willen altijd seks.
Erectie kan alleen als je het wil.
Klaarkomen betekent dat je het wou.

Nee. Nee. Nee. en Nee.

Waarschijnlijk liggen misbruikcijfers erg dicht bij elkaar (helaas...) en voor iedereen (ook voor meisjes en vrouwen) hoger dan gerapporteerd.

Een leesbare bron is bijvoorbeeld materiaal van Richard Korver en Iva Bicanic. Zij werken hier veel mee (behandeling, onderzoek, en juridisch).

[Reactie gewijzigd door Siaon op 12 oktober 2024 09:38]

Cowabungaa @Siaon12 oktober 2024 03:15
We hebben het hier over wraakporno (waar AI deepfakes ook wel onder vallen), niet fysiek seksueel misbruik. Voor zover ik weet zijn daarvan vrouwen disproportioneel vaak slachtoffer.
Siaon @Cowabungaa12 oktober 2024 09:39
Dat snap ik, maar waarom denk je dat?

Daarom mijn vorige reactie, want deze gedachte kom je vaker tegen. Ik reageerde op het idee dat mannen daders, en vrouwen slachtoffers zijn, en dat klopt niet.

Dat idee zie je vaak weer terug als basis voor dat dit ook zo is bij deepfakes. Dat lijkt mij dan zeer onwaarschijnlijk gezien hoe het ervoor staat bij misbruik in het algemeen.

Maar mogelijk heb ik uw bericht verkeerd geinterpreteerd, in dat geval: excuses.

[Reactie gewijzigd door Siaon op 12 oktober 2024 09:45]

Cranslove @Cowabungaa11 oktober 2024 11:12
Ah, maar als we zo gaan beredeneren zijn mannen veel vaker slachtoffer van scheidingen omdat zijn vaak de helft van hun bezittingen en geld verliezen, voogdij en nog wat andere zaken. Mannen zijn dus het slachtoffer omdat zij simpelweg veel vaker heel veel verliezen dan vrouwen. Het moet dus eerlijker door mannen vaker gelijk te geven omwille van ze zijn vaker slachtoffer.

Wat een pipo ben jij zeg. blijf vooral single en kinderloos.
Cowabungaa @Cranslove12 oktober 2024 03:11
Wat is je punt? Want ja wat je zegt verdient perfect aandacht hoor. Wat heel wat anders is dan "gelijk geven" trouwens maar goed. Dus wat nou pipo?
3raser @Cowabungaa11 oktober 2024 13:22
Ik weet niet of er statistieken van zijn, maar gevoelsmatig heb ik het idee dat bij kindermisbruik de slachtoffers vaker jongetjes zijn. Het zou ook nog kunnen zijn dat jongens minder vaak naar buiten komen als slachtoffer omdat ze zich daar als jongen extra voor schamen. Een beetje hetzelfde als met huiselijk geweld waarbij vrijwel niemand er vanuit ging dat mannen ook slachtoffer konden zijn.
BasHouse @adje12310 oktober 2024 20:04
Die oplichters moeten keihard worden aangepakt. Misbruik maken van nieuwe technieken en daarmee mensen afpersen is gewoon strafbaar. Maar geef nou niet de techniek de schuld. Raketten en drones maken is heel nuttig. Er een bom in stoppen vind ik een zorgwekkende trend.
PGTART @BasHouse10 oktober 2024 22:00
Hangt er van af drone plus bom richting Rusland prima
BasHouse @PGTART11 oktober 2024 00:26
Wel zorgwekkend.. Zeker als iedereen drones/videos kan maken met explosieve content
BasHouse @Schway10 oktober 2024 19:46
Messen zijn ook zowel nuttig als gevaarlijk. Dat vinden de puberjongens op school geweldig, de meiden daarentegen niet.
Siaon @BasHouse12 oktober 2024 10:28
Er zijn nog helemaal niet zo veel steekincidenten onder en door jongeren (76 in 2023), en de incidenten die er zijn worden ogenschijnlijk gepleegd door jongens en meisjes in min of meer gelijke proportie.
(bron: https://nos.nl/nieuwsuur/...okken-bij-steekincidenten)
Burning @Schway10 oktober 2024 22:02
Ik vind dit wel een reactie die vol zit met veel vooroordelen. Over (puber)jongens en meisjes. Over wat puberjongens als groep opeens allemaal wel of niet doen en over AI generatie in het algemeen.

Chantage, 'exposen' en ander pest gedrag is echt niet geslacht gebonden en al iets wat sinds social media een ding is. Ik herinner mij nog de nep hyves pagina's van mensen, en dat was in 2006.
ErikT738 @Schway11 oktober 2024 07:40
Lokaal plaatjes genereren is wel voor meer dingen nuttig dan deepfake porno, en online generatoren zijn soms bizar ingesteld met wat ze wel en niet toestaan in een prompt.
TTLCrazy 10 oktober 2024 19:50
Gemini advanced kost trouwens €21.99 per maand na de eerste gratis maand. Je moet wel even doorklikken op de site want het enige wat wel pontificaal in beeld staat is €0,- voor de eerste maand...
FicoF 10 oktober 2024 19:56
Hier Gemini Advanced even getest:
Het genereren van afbeeldingen van mensen is spoedig mogelijk bij Gemini Advanced.
Wanneer?
Het spijt me, ik heb geen specifieke datum voor wanneer het genereren van afbeeldingen van mensen beschikbaar zal zijn in Gemini Advanced.

Google werkt er hard aan om deze functie zo snel mogelijk te implementeren, maar het is belangrijk dat het goed en verantwoord gebeurt.

Zodra de functie beschikbaar is, zal Google dit aankondigen via hun officiële kanalen, zoals:

etc...
Is hier in NL dus nog niet beschikbaar.
Quipeace @FicoF10 oktober 2024 20:46
Zonet ook getest. Hier werkt het in zowel het Engels als Nederlands (beide met de melding dat Imagen 3 gebruikt wordt).

Google is nog wel eens van langzame rollouts, dus wellicht gewoon nog even geduld.
MvdW- @FicoF10 oktober 2024 22:03
Ik heb een pixel 9 Pro XL en hier werkt het gewoon, wel met Gemini advanced.
Aapmansz 10 oktober 2024 21:09
Heb het even geprobeerd en kan nog niet tippen aan de gratis image creators van Microsoft (Bing / designer) en ChatGPT. Microsoft werkt sneller en maakt 4 varianten. Afbeeldingen zijn wel wat Smooth (gladjes) tov de wat rauwere stijl van ChatGPT. Nadeel van ChatGPT is dat je maar 2 afbeeldingen per dag kan generen met de gratis versie. Bij Microsoft is dit onbeperkt en werkt met Boosts, zijn je dagelijkse boosts (15) op duurt het genereren wat langer.
Tielenaar @Aapmansz10 oktober 2024 22:16
Net even Imagen 3 naast Dall-E 3 (chatgpt) gelegd met het creeren van een fotorealistisch beeld van een paard met de kop van een giraffe en Imagen deed het perfect, terwijl Dall-E 3 meer moeite had met fotorealisme en het lichaam onder de giraffenvlekken deed.
Kan een momentopname zijn, of toeval, maar in dit geval won Imagen 3 bij uitstek.
Aapmansz 10 oktober 2024 22:07
Voor de liefhebbers van AI. Deze songgenerator is ook tof: https://www.udio.com/home
ErikT738 @Aapmansz11 oktober 2024 07:43
Kijkt deze daadwerkelijk naar mijn prompt? Ik probeerde een lied te maken wat door één persoon met een gitaar gezongen werd, maar ik kreeg er elke een koor en een orkest bij op Suno.
Aapmansz 11 oktober 2024 09:43
One person with guitar sings a song about love:
https://www.udio.com/songs/9nVxuBCsGaeY7VSNWaNqfF

Dit is zonder aanpassing van de instelling.
Beetje spelen met de instellingen, prompt verder detailleren en je stuurt het AI brouwsel wel bij 8-)
KKose 11 oktober 2024 10:00
Soortgelijke modellen waren niet beter, maar eerder slechter of even problematisch. Het is vreemd dat dit aspect vaak over het hoofd wordt gezien. En blank is niet correct het is roze of rood.

[Reactie gewijzigd door KKose op 11 oktober 2024 10:15]


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