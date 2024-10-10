Google maakt beeldgeneratie Gemini met Imagen 3 wereldwijd beschikbaar

Google brengt Gemini op basis van Imagen 3 wereldwijd uit. De beeldgenerator is gratis voor gebruikers met een Google-account, al is het genereren van afbeeldingen van mensen alleen beschikbaar voor afnemers van Gemini Advanced.

Naar eigen zeggen is het Imagen 3-model het meest geavanceerde beeldgeneratiemodel van Google en zou het beter zijn in het genereren van 'realistische beelden, het opvolgen van instructies en het verminderen van artifacts'. De tool is zowel via de browserversie als via de app van Gemini beschikbaar. Er zijn wel beperkingen voor gebruikers van de gratis variant; zij kunnen geen afbeeldingen van mensen verzoeken. Daarvoor is een Gemini Advanced-abonnement van 22 euro per maand nodig. In sommige markten is het sinds eind augustus alweer mogelijk om beelden met Gemini te genereren, wederom met de restrictie van het genereren van mensen voor gebruikers met een gratis account.

Google stopte begin dit jaar met het aanbieden van de AI-beeldgeneratie nadat het bedrijf kritiek kreeg op de toepassing van historisch incorrecte diversiteit in afbeeldingen. Gebruikers ontdekten namelijk dat historische figuren zoals Duitse soldaten uit 1943, Vikingen en de Founding Fathers van de Verenigde Staten in gegenereerde afbeeldingen soms afgebeeld werden met uiteenlopende etnische achtergronden, terwijl dit historisch gezien bijna exclusief blanke mensen waren.