Google voegt tekstverwerkingstool toe aan Gemini

Google heeft de Canvas-tool toegevoegd aan zijn AI-assistent Gemini. Hiermee kunnen gebruikers tekst of code in Gemini bewerken en suggesties krijgen van de chatbot. De functie is beschikbaar voor betalende Gemini-gebruikers.

Canvas moet 'het creëren, verfijnen en delen van werk' makkelijker maken voor Gemini-gebruikers, schrijft Google. Om de functie te gebruiken kiest de gebruiker de optie 'Canvas' in de promptbalk. Vervolgens kan de gebruiker tekst of code bewerken in de tool.

Gemini kan bij teksten feedback geven en suggesties doen, zoals het aanpassen van de toon. Verder is het mogelijk om het document direct vanuit Gemini over te zetten naar Google Documenten. Bij het schrijven van code 'helpt Canvas ontwikkelaars om snel een eerste werkende versie van hun project te bouwen en biedt studenten een toegankelijke omgeving om programmeerconcepten te leren'. Daarnaast kunnen gebruikers een preview van hun project bekijken om te controleren of deze naar behoren werkt.

Verder voegt Google Audio Overview toe aan de AI-assistent. Met deze functie kunnen gebruikers een document of een set dia's omzetten in een 'podcastachtig audiogesprek'. Gemini creëert een gesprek in podcaststijl tussen twee AI-hosts op basis van de opgegeven tekst. De functie was al beschikbaar in Googles digitale notitieboek NotebookLM.

Canvas lijkt op de Canvas-tool van OpenAI, dat sinds december beschikbaar is in GPT-4o. Anthropic heeft ook een tekstverwerker, die Projects heet.