Eerste Kamer stemt in met wet die cyberspionage zwaarder bestraft

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die meer vormen van spionage strafbaar stelt en zwaarder bestraft, waaronder digitale spionage. De strafmaat bij cyberspionage ligt hoger als die is uitgevoerd in opdracht van een buitenlandse overheid.

De oude wet is nog te veel gericht op klassieke spionage, zoals het delen van staatsgeheimen, verklaart de Rijksoverheid. Spionage kan namelijk ook gaan om andere handelingen, zoals het stelen van hoogtechnologische kennis en de sabotage van vitale infrastructuur.

"Buitenlandse overheden hebben interesse in niet-staatsgeheime, gevoelige informatie over een bepaalde economische sector of communicatie rondom politieke besluitvorming. Zulke informatie kan gebruikt worden om politieke processen te beïnvloeden, de Nederlandse economie te verzwakken of bondgenoten tegen elkaar uit te spelen", schrijft de Rijksoverheid.

Volgens de wetswijziging kunnen personen die spionageactiviteiten uitvoeren voor een buitenlandse overheid een maximale gevangenisstraf van acht jaar krijgen. Dit kan oplopen tot maximaal 12 jaar als de activiteiten ernstige gevolgen hebben, zoals de dood van een persoon. Het strafmaximum kan worden verhoogd als de dader in kwestie naast spionageactiviteiten andere strafbare feiten heeft begaan voor een buitenlandse overheid, zoals omkoping.

De Tweede Kamer heeft vorig jaar al bijna unaniem ingestemd met het wetsvoorstel. Alleen Forum voor Democratie en DENK stemden tegen. Het is nog niet bekend wanneer de wetswijziging precies ingaat.