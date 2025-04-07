Nederlands kabinet wil vanaf medio 2027 technologiewetenschappers screenen

De Nederlandse overheid wil vanaf medio 2027 jaarlijks duizenden wetenschappers die zich bezighouden met 'sensitieve technologie' screenen. Dat meldt het kabinet bij een wetsvoorstel. Met de screening wil de overheid spionage tegengaan.

Het was al bekend dat het kabinet de screenings wilde invoeren, maar bij het wetsvoorstel heeft de overheid meer details bekendgemaakt. Zo streeft de regering naar een invoerdatum van medio 2027 en worden er naar schatting jaarlijks 8000 screenings uitgevoerd. Het gaat om onderzoekers en masterstudenten die met sensitieve kennis willen werken.

Onder meer kunstmatige intelligentie, quantum en microchips zijn gebieden waarbij de screenings gaan gelden. Het kabinet noemt ook nucleair, biotechnologie en 'andere technologie met een mogelijke militaire toepassing' als voorbeelden. De wet geldt voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen als TNO. Die moeten zelf kijken waar de sensitieve kennis of technologie wordt gebruikt en of de screenings dus nodig zijn.

De screenings zijn van toepassing op elke nieuwe onderzoeker of masterstudent, ongeacht afkomst. Het kabinet noemt die screenings 'een soort risico-inschatting op maat' en heeft Justis gevraagd die screenings uit te gaan voeren.

"We zien dat buitenlandse mogendheden in toenemende mate gericht op zoek zijn naar Nederlandse kennis en technologie", zegt minister van Justitie en Veiligheid David van Weel. Die buitenlandse mogendheden willen de kennis gebruiken om wapens te verbeteren of in te zetten als strategisch machtsmiddel, zegt de minister. Dat zouden ze doen door studenten naar Nederland te sturen of door studenten hier onder druk te zetten. "Daarom is het nodig dat we eerst goed bekijken wie we in Nederland toegang geven tot de meest sensitieve kennis en technologie." Het wetsvoorstel is sinds maandag in internetconsultatie.