Nederlandse gokautoriteit heeft dit jaar 20 illegale gokapps laten verwijderen

De Kansspelautoriteit heeft in de eerste drie maanden van 2025 twintig illegale gokapps laten verwijderen. De instantie zegt het toezicht dit jaar te intensiveren en roept consumenten op verdachte apps te melden. Het gaat onder meer om apps die neppe logo's gebruiken.

De toezichthouder zegt dat het vaak om apps gaat die adverteren met een 'gewoon spelletje' als plinko, maar dat na het downloaden van de app er wordt gelinkt naar illegale kansspelwebsites. De apps misbruiken daarbij logo's van vergunde aanbieders, zoals Holland Casino, zodat het lijkt alsof het legale apps zijn.

Volgens de Kansspelautoriteit wordt het probleem van de illegale apps 'steeds urgenter', vooral omdat de sites toegankelijk zijn voor minderjarigen. De Ksa zegt dat voor de apps vaak reclame wordt gemaakt via sociale media en andere games. De toezichthouder krijgt meldingen van consumenten, brancheverenigingen en casino's met vergunningen. De Ksa heeft werkafspraken met appwinkels om de illegale apps te kunnen melden en te laten verwijderen.