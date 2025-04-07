Nederlandse gokautoriteit heeft dit jaar 20 illegale gokapps laten verwijderen

De Kansspelautoriteit heeft in de eerste drie maanden van 2025 twintig illegale gokapps laten verwijderen. De instantie zegt het toezicht dit jaar te intensiveren en roept consumenten op verdachte apps te melden. Het gaat onder meer om apps die neppe logo's gebruiken.

De toezichthouder zegt dat het vaak om apps gaat die adverteren met een 'gewoon spelletje' als plinko, maar dat na het downloaden van de app er wordt gelinkt naar illegale kansspelwebsites. De apps misbruiken daarbij logo's van vergunde aanbieders, zoals Holland Casino, zodat het lijkt alsof het legale apps zijn.

Volgens de Kansspelautoriteit wordt het probleem van de illegale apps 'steeds urgenter', vooral omdat de sites toegankelijk zijn voor minderjarigen. De Ksa zegt dat voor de apps vaak reclame wordt gemaakt via sociale media en andere games. De toezichthouder krijgt meldingen van consumenten, brancheverenigingen en casino's met vergunningen. De Ksa heeft werkafspraken met appwinkels om de illegale apps te kunnen melden en te laten verwijderen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 19:17 58

07-04-2025 • 19:17

58

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Reacties (58)

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Duke of Savage 8 april 2025 11:12
Zie vaak genoeg reclame van spelletjes waar je 5 euro inlegd en zogenaamd 30.000 euro eruit haalt.
Vaak genoeg gerapporteerd als oplichting/illegale activeiten.

Na een maand ofzo (wanneer de reclame allang weg is) krijg je van Google of Meta de terug koppeling dat het niet in strijd is met HUN regels (want wetten tellen niet voor hun) 8)7
Agent47 7 april 2025 19:48
Dat hele online gokken moet er “ gewoon” af. Teveel ellende wat het met zich meeneemt. Worden ze op site één verbannen, maken ze op een andere site wel een account aan.

Gewoon stoppen ermee.
Wolfos @Agent477 april 2025 19:57
Eens. Ik begrijp ook de hele gedachtengang van het legaliseren niet. De negatieve gevolgen zijn glashelder.

Eind 2021 is online gokken gelegaliseerd
Het aantal gokverslaafden dat behandeld wordt in een verslavingskliniek, is sinds 2023 gestegen met bijna 25 procent
https://www.nporadio1.nl/...overkomen-taboe-moet-eraf

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 7 april 2025 19:58]

orvintax @Wolfos7 april 2025 20:30
Eens. Ik begrijp ook de hele gedachtengang van het legaliseren niet. De negatieve gevolgen zijn glashelder.
Uiteindelijk komt dit neer op dezelfde discussie als met bijvoorbeeld drugs. De gedachte is dat mensen toch wel willen en gaan gokken. Door het te legaliseren kun je er enigszins controle op uitoefenen.
The Zep Man
@orvintax7 april 2025 20:40
Door het te legaliseren kun je er enigszins controle op uitoefenen.
Niet te vergeten dat je als overheid na legaliseren en reguleren overgaat op fiscaliseren. Dat is extra belastinggeld waar je goede dingen mee kan doen.

Of die goede dingen gedaan worden is een andere kwestie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 7 april 2025 20:42]

jaapzb @The Zep Man7 april 2025 23:43
"maar we verdienen samen heel veel geld aan deze verslaafden" is geen super argument
n4m3l355 @jaapzb8 april 2025 01:09
Sterker nog het is geen geheim dat de overheid bij verslaafde een oogje dichtknijpt. Er is dan ook niet sprake van een overheid die legaliseert, reguleert en fiscaleert maar met name een monopolie creëert om de fiscaleren wat uitermate kwalijk is.
kuurtjes @jaapzb8 april 2025 01:09
Dat gebeurd ook gewoon met alcohol en tabak.
jaapzb @kuurtjes8 april 2025 08:07
Bij beide zit sterke regulering met handhaving (al kan ook daar de regulering nog stricter)
Thekilldevilhil @jaapzb8 april 2025 16:30
Niet iedereen die gokt is verslaafd. En anderzijds, alles verbieden waar mensen verslaafd aan kunnen worden is ook onwenselijk. Online gokken maakt het wel heel makkelijk voor iemand die totaal niet kan zelf reguleren, maar je brengt de hele kwestie nou wel heel zwart-wit.
bzuidgeest
@orvintax7 april 2025 23:49
We hadden dit optie, Holland Casino, in eigendom van de staat.
Niet al die misselijke graai bedrijven die op welke mogelijke wijze onder elke regel proberen uit te komen. Waar hun hele business model is mensen in schulden krijgen.
iAR @orvintax8 april 2025 11:28
Moeten we dan kinderporno ook legaliseren? Want het gebeurt toch wel. Ik vind dat altijd een zwaktebod.
orvintax @iAR8 april 2025 13:02
Vind ik geen eerlijke vergelijking. Niemand beargumenteerd ook om moord te legaliseren. Je doet daar andere direct pijn mee wat een lange nasleep heeft. Dat is weselijk anders dan dat jij als volwassene beslist voor je plezier te gokken. Of voor je plezier verdovende middelen te pakken. Daar doe je in princiepe niemand kwaad mee, buiten jezelf misschien. Maar dat is dan de keuze.
Tintel @orvintax8 april 2025 13:19
Idd. En het wonderlijke is: beide uitspattingen (drugs en gokken) zijn vaak een gevolg van ontevredenheid (ook wel verveling). En die komt vaker voor naarmate de economische omstandigheden slechter worden.
En bij beide geldt:
  • met mate doen is echt niet zo'n probleem maar dat maat houden is wel een probleem.
  • er kan flink mee verdient worden
Dus is het moeilijk onder controle te houden.... zowel de aanbieder als de afnemer hebben de neiging om uitersten op te zoeken.
drdelta @orvintax8 april 2025 13:46
Drugs zijn in Nederland nog altijd verboden, of je gestraft wordt hangt af hoeveel teveel je er van hebt.
JWL92 @Wolfos7 april 2025 20:03
Eind 2021 is online gokken gelegaliseerd
iets met een pandemie en een verband trekken....

id say, loot boxes banned, gambling banned.. maarja, meten met twee maten (zoals we ook op andere vlakken doen)
xorpd @JWL928 april 2025 13:57
Loot boxes zijn in principe gokspelen die zich niet aan de regels wat betreft gokken houden (en die regels zijn er om de speler te beschermen tegen illegale praktijken), is dus geen meten met 2 maten.
Alxndr @Wolfos7 april 2025 21:03
De gedachtegang is simpel en op zich niets mis mee: in een gereguleerde markt heb je er meer controle en zicht op.

Het probleem is dat het op zo'n manier ingevoerd is dat zelfs een minister als Faber er nog het schaamrood van op de kaken van zou krijgen.
kuurtjes @Wolfos8 april 2025 01:14
Ik zie meer meldingen over hoe je hulp kan zoeken op gokwebsites dan in casinos. Dus misschien is het wel goed dat er 25% meer zijn.
Nickvda @Wolfos8 april 2025 09:08
Ik denk dat het komt doordat er veel belasting over betaald wordt. Was laatst nog een heel artikel over te vinden op nu.nl

Zie: https://www.nu.nl/economi...ljard-euro-afgenomen.html
disheaver @Wolfos8 april 2025 12:41
Bijzonder interview, de voorzitter van een verslavingsinstelling snapt haar eigen (van landelijke gegevensverzameling) kerncijfers niet.
"we zien sinds die datum een enorme toename"
Van 2022 naar 2023 is het inderdaad 24% gestegen (naar rond de 2500 aantal personen in behandeling), maar hetzelfde grafiekje (figuur 97) laat een evengrote absolute daling zien van 2019 naar 2021. Dus de aantal gokverslaafden (in behandeling) is in 2023 even hoog als voor Covid. Dit kan betekenen dat de zorgplicht van legale casino's werken (grote stijging in aantal gokkers heeft niet gezorgd in verhoging van aantal opgenomen gokverslaafden), of dat het juist niet werkt (je zou bij meer gokkers ook een stijging van aantal opgenomen gokverslaafden verwachten), of dat het simpelweg meer tijd nodig heeft.
"46 procent van de mensen die nu voor het eerst zorg ontvangt, betreft een gokverslaving"
Wat ze bedoeld is dat van de gokverslaafden, 46% voor het eerst in behandeling is. In het rapport wordt niet aangeven wat de primaire problematiek is van nieuwe opnames, maar aangezien gokken 4% van de totale aantal opnames betreft, en alcohol 45%, klopt deze uitspraak totaal niet.

Leuk deze getallen, maar je mist hier heel veel context en kennis om dit goed te interpreteren. Maar toch wordt dit opgepakt door de media en wordt er feitenvrij een oorzaak benoemd.

edit: er is ook een hip dashboard en daarbij is te zien dat het aantal gokverslaafden met eerste behandeling tussen 2019 en 2023 met 16% gestegen is. Blijft de vraag of dit juist goed is of slecht (komt de stijging doordat verslaafden eerder opgenomen kunnen worden, of doordat er meer verslaafden zijn)

[Reactie gewijzigd door disheaver op 8 april 2025 12:49]

Cybje @Agent477 april 2025 21:37
Waarom altijd weer verbieden? Gokken kan ook gewoon leuk zijn. Ik doe dat echt wel eens, maar gewoon met kleine bedragen. Ik vind het jammer als we dan weer de vrijheid moeten inperken van mensen die er wel mee om kunnen gaan.

Daarnaast los je het probleem niet op, want als het weer illegaal wordt zal ik inderdaad stoppen met gokken, samen met anderen die niks illegaals willen doen. Maar een verslaafde niet. Die vindt z’n weg wel naar een crypto casino op een dubieus eiland.

De overheid moet een oplossing en goede zorg zoeken voor verslavingen. Niet alleen gokverslaving, maar ook drugsverslaving, of alcoholverslaving, of eetverslaving, of koopverslaving.
DrWaltman @Cybje7 april 2025 22:45
Als mensen er in het legale circuit mee in aanraking komen zal diegene ook niet in het illegale circuit zinken.

De verslaving is al gecreëerd.

Preventie is beter dan genezen. Ook bij andere verslavingen.

[Reactie gewijzigd door DrWaltman op 7 april 2025 22:46]

Waterbeesje @Cybje7 april 2025 22:46
Dan ben jij een van de mensen die wel mate weet te houden. Helaas zijn er te veel die dat niet kunnen (net als met drugs, alcohol eten en kopen).

Dat gokken legaal gemaakt is binnen wettelijke kaders is een ding, dat er verplicht moet worden gecontroleerd of het goed gaat dit de gokmaatschappij en tweede. Bij een Holland Casino zal dat door de band genomen wel ok-ish zijn vanwege het imago maar de genoemde dubieuze websites zonder licentie hebben er enkel baat bij veel winst te draaien. En valt ie om, komt ie als een hyda weer onder meerdere webadressen terug. Dat laatste kan waar mijn betreft niet streng genoeg worden veroordeeld.
Cybje @Waterbeesje7 april 2025 23:11
Uiteraard moet er hard worden opgetreden tegen sites zonder licentie, want die opereren illegaal. Maar daar gaat het niet om, ik reageer op Agent47 die zegt dat het online gokken helemaal zou moeten stoppen.
bzuidgeest
@Cybje7 april 2025 23:52
Dat mensen toch wel iets vinden is niet anders dan toen het nog wel verboden was. Dus als we het weer verbieden verandert dat niets.

De data zegt ook duidelijk dat met deze makkelijkere toegang het aantal verslaafden flink toeneemt.

Wie wordt er beter van? Die bedrijven en de overheid via kansspel belasting, ten koste van de burger.

Je kon altijd al gokken via Holland Casino, de enige legale aanbieder. En dat mag weer zo worden.
Verwijderd @Cybje8 april 2025 03:34
Het gaat dan ook niet om het beperken van jouw vrijheid om te gokken maar om het beperken van de vrijheid van gokaanbieders om mensen geld uit de zak te kloppen.

Voor het kleine gokken af en toe kan je namelijk ook gewoon in de vriendenkring weddenschapjes aangaan. Ik zie niet in waarom je daar een dubieuze industrie tussen zou willen stoppen.
iAR @Cybje8 april 2025 11:30
Gokken kan ook gewoon leuk zijn.
Tuurlijk. Alleen is het wel allemaal zo ingericht om je verslaafd te maken. Net als roken, en dat leggen we nu ook aan banden.
Het is wel gebleken dat (legale) gokbedrijven hun verantwoordelijkheid voor normaal spelgedrag NIET nemen.

Je hebt zelf een verantwoordelijkheid om je gedrag te matigen maar die bedrijven hebben een verantwoordelijkheid je niet afhankelijk of verslaafd te maken. Als dat niet lukt....
Alxndr @Agent477 april 2025 20:55
Ik ben erg benieuwd wat je precies met 'gewoon' bedoelt. Dit is een zeer complex vraagstuk waar misschien wel theoretische oplossingen voor te verzinnen zijn, maar die zijn verre van praktisch.

Vanuit mijn (bijna) 10 jaar ervaring in deze industrie:

1. Kom met een internationaal register waarin zowel limieten als uitsluitingen geregeld zijn
2. Creëer een zwarte lijst van illegale aanbieders en laat providers deze verplicht handhaven
3. Verbied gokreclame & sponsoring en affiliate sites & influencer marketing

Waarom dit onpraktisch is:
1. Het gros van de casino's heeft geen enkele licentie, van de rest koopt nog eens de helft een licentie in plekken als Curacao, Cyprus of de laatste trend: Anjouan. Succes dat soort bedrijven überhaupt te bereiken, laat staan dwingen zich aan te sluiten en vervolgens te handhaven.
2. De meesten hier zullen zich de eindeloze rechtszaken over het blokkeren van the pirate bay nog wel herinneren? De vraag was elke dag: welke domeinextensie hebben we vandaag? En hoe denk je dat zo'n strijd er juridisch uit gaan zien als de tegenpartij er een is die letterlijk miljarden verdient?
3. Ook hier is het makkelijker gezegd dan gedaan, als bedrijven al een verbod instellen is het praktisch niet te handhaven want linksom of rechtsom.
bzuidgeest
@Alxndr7 april 2025 23:57
Dus wat, niets doen en het aantal gokverslaafde maar laten toeneemen?

Laten we gewoon terug gaan naar hoe het was, met alleen Holland Casino als aanbieder. Dat stopt de verslaafden niet een de mensen die in het buitenland gokken. Maar dat aantal was vele malen kleiner.

Dit nu is alleen goed voor de overheid via belasting en aandeelhouders. En ten koste van een hoop burgers. Het maakt gezinnen kapot.
DrWaltman @Agent477 april 2025 22:42
Ik denk dat het beste is om dit aan te pakken door op middelbare scholen hier specifiek les over te geven. Uitleggen dat de kans heel klein is dat je gaat winnen, daar is de hele industrie op gebaseerd.

Zorg ervoor dat het duidelijk is voor iedereen dat gokken een erg slecht idee is.

Zo onmogelijk veel gokwebsites die bestaan, en ook heel veel geld hebben om reclames te maken, dit komt omdat gokken eigenlijk een spel is wat vrijwel niemand wint.

(Reclames voor) online gokken legaliseren was een erg slecht idee, alleen gericht op korte termijn winst en zwichten voor de gok lobby.
spawnagain @Agent478 april 2025 04:56
Helemaal mee eens. Sinds het online legaliseren is er zo ontzettend veel reclame en troep. Om ziek van te worden. Ik kan goed begrijpen dat gevoelige mensen hier voor vallen.
Stijnvi 7 april 2025 21:11
Ik ben, net zoals velen, geen groot voorstander van het legaliseren van online gokken. In ieder geval niet met het gebrek aan regels zoals nu het geval is.

Maar laten we niet doen alsof deze illegale apps het gevolg zijn van de legalisatie van online gokken. Dit is gewoon illegale content, en is vaak ook nog een scam.
Phising is ook verboden, maar er zijn genoeg phisingwebsites. Het schenden van auteursrecht is ook verboden, maar torrents zijn nog steeds te vinden op het internet.

Het probleem ligt in mijn ogen puur bij het feit dat zowel appwinkels als adverteerders (Google is beide) niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content die zij aanbieden.
Ik snap dat websites (zoals bijvoorbeeld Reddit) niet (volledig) verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de content van gebruikers. Maar deze illegale gokaanbieders zijn geen gebruikers, maar gewoon klanten. Zij betalen voor advertenties, en Google publiceert die zonder controle. Zelfs wanneer je een melding maakt wordt er niks mee gedaan.
Het is in mijn ogen dan ook hoog tijd dat hier wat aan wordt gedaan.
Robbierut4 @Stijnvi7 april 2025 21:33
Maar laten we niet doen alsof deze illegale apps het gevolg zijn van de legalisatie van online gokken. Dit is gewoon illegale content, en is vaak ook nog een scam.
De legalisatie heeft wel degelijk bijgedragen aan het normaliseren van online gokken. Waardoor er meer gokkers zijn, dus dit soort apps een grotere potentiele userbase hebben.

Verder zijn mensen dom/naïef/gemakzuchtig, dus denken, oh deze app staat op de playstore, dan zal het wel legaal zijn. Die gaan niet voor elke app die ze gebruiken opzoeken of ze een vergunning hebben.
ocf81 @Stijnvi7 april 2025 21:35
Online gokken was inderdaad al een lange tijd realiteit. Dus doen alsof de legalisering dan het hek van de dam heeft gehaald is inderdaad wel wat schijnheilig.

Maar de echte vraag moet eigenlijk zijn of online gokken überhaupt wel tegen te houden valt zonder een vuurmuur Chinese stijl en of je dan zo'n vuurmuur moet willen. Sowieso is sideloading een ding, dus uitbannen gaat nooit meer lukken.
supersnathan94
@Stijnvi7 april 2025 22:33
Zij betalen voor advertenties, en Google publiceert die zonder controle. Zelfs wanneer je een melding maakt wordt er niks mee gedaan.
Sterker nog Google marketeert het hele gebeuren als beleggen. Das helemaal bizar. Zelfs als je de hele categorie zou willen bannen (wat je nu kunt doen met adsense) kan het niet eens (want beleg dingetjes vind ik wel interessant).
ocf81 @supersnathan947 april 2025 23:23
De grap is natuurlijk dat beleggen op de beurs in sommige categorieën, met name binaire opties, zeer weinig verschilt van gokken :+
supersnathan94
@ocf818 april 2025 00:12
Mwah. Daar zou ik idd ook niet zo snel aan beginnen, maar gewoon normaal beleggen is echt wel heel anders dan zomaar gokken. Zelfs nu het geopolitiek best allemaal gespannen staat, is er echt wel een en ander te doen zonder dat je gelijk op straat kunt komen te staan.
kodak @Stijnvi8 april 2025 08:56
Aangezien niet duidelijk is waarom de appstores de gokapps toelaten is het bijvoorbeeld een gevolg van het ruim interpreteren van de legalisering. De appstores staan het immers niet toe omdat het illegaal is. Natuurlijk valt er ook op te merken dat de criminelen oplichters zijn en zich voor doen alsof ze legaal zijn, maar ook dat speelt in op de legalisering. Het is hoe dan ook een combinatie, niet slechts het een of het ander.
xxtremexx 7 april 2025 19:29
Het vrijgeven van het online gokken was een van de vele fouten van onze overheid.De belofte van controle en bescherming blijkt in de praktijk een illusie. Illegale aanbieders misleiden consumenten te makkelijk en jongeren zijn eenvoudig te bereiken. In plaats van grip, heeft de overheid de poort opengezet voor misbruik en verslaving (ff een betje leggen). De laagdrempeligheid zorgt dat veel mensen niet zien wat legaal is en wat niet. Alleen met keiharde handhaving, b.v. een verplicht meldfunctie in een app, vergelijkbaar met het groene HTTPS kunnen we consumenten echt beschermen.
aleksandr @xxtremexx7 april 2025 19:50
En ondertussen kunnen wij als Nederlanders nog steeds geen cases openen in Counter Strike -_-
psYchovic @aleksandr7 april 2025 20:20
Gelukkig niet meer. Dat is trouwens een keuze gemaakt door Valve.
Lamith @psYchovic8 april 2025 09:02
Onder dwang/dreiging van de overheid toch?
R4gnax
@aleksandr9 april 2025 20:31
Maak je niet druk, binnenkort de rest van Europa ook niet meer.
En dat is een afzetmarkt die groot genoeg is dat Valve zich, in tegenstelling tot het geval waar het enkel Nederland/België betreft, toch nog eens achter de oren zal gaan krabben.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 9 april 2025 20:32]

kodak 7 april 2025 19:27
De Ksa heeft werkafspraken met appwinkels om de illegale apps te kunnen melden en te laten verwijderen.
Het is ook een probleem dat er kennelijk werkafspraken gemaakt moeten worden terwijl de appwinkels geen immuniteit hebben om illegale apps aan te bieden.

De vraag is dus wat die appwinkels zelf allemaal tegengehouden hebben, naast waar de ksa op heeft moeten wijzen.
Slavy 7 april 2025 20:11
Nu nog de videoreclames verwijderen voor dit soort troep, ook voor die voetbalkansspelen.
supersnathan94
7 april 2025 22:31
De kansspel autoriteiten mogen YT en google ads wel eens even onder de loep nemen. Ik krijg namelijk continu kansspel reclames (toto, staatsloterij, slot machines) die ik niet eens wil zien, maar die ook worden gepresenteerd onder de categorie “beleggen”. Dat lijkt mij echt bijzonder misleidend, maar rapporteren heeft geen zin.
fenrirs 7 april 2025 19:30
Ik moest even twee keer lezen go-kwaak-hond
Nou ja, ik “gok” dat er iets anders staat ;)

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 7 april 2025 19:30]

eazyq @fenrirs7 april 2025 21:13
En bedankt nu kan ik het niet meer normaal lezen. Maar gokken werkt niet niet in het echte leven en niet online. Brengt alleen maar ellende.
fenrirs @eazyq7 april 2025 22:18
:D :)
FFW 8 april 2025 07:22
Op buurtfeesten dragen buurmannen van wie ik beter verwachtte ook al tshirts van gokbedrijven, gokreclame is overal.

Gokkken heeft een imago van winnen maar je maakt meer kans om te verliezen.
nandervv 8 april 2025 08:55
In ander nieuws: illegale goksites hebben vorig jaar 40 nieuwe sites opgetuigd

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