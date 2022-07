Het kwam ongetwijfeld als een onaangename verrassing: de Nederlandse Kansspelautoriteit richtte in de afgelopen jaren zijn pijlen op de FIFA Ultimate Team-lootboxes uit de voetbalgames van EA, maar de Raad van State floot de kansspeltoezichthouder terug. In maart veegde de hoogste Nederlandse bestuursrechter een eerder ingestelde dwangsom van tafel. Er werd bepaald dat deze FIFA-lootboxes niet als een kansspel gezien kunnen worden en dus niet op grond van de Nederlandse Wet op de kansspelen gereguleerd konden worden. De Kansspelautoriteit zal nog altijd zijn wonden likken, maar krijgt nu hulp vanuit de politiek: er is een vrij breed gesteunde oproep om te komen tot een verbod. Wat behelst die oproep, hoe zat het ook alweer met lootboxes en de regels in Nederland en kan er ook wat gedaan worden op Europees niveau?

Lootbox in Star Wars Battlefront II