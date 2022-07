Nederlandse regeringspartijen willen lootboxes wettelijk laten verbieden

Het CDA en de andere regeringspartijen willen lootboxes in Nederland verbieden. Ze roepen het Nederlandse kabinet op om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en 'waar nodig de wet aan te passen'. De motie is een reactie op de uitspraak van de Raad van State in maart.

Het initiatief is afkomstig van CDA-kamerlid Bontenbal die hier een motie over indiende. Deze motie is mede ingediend namens de ChristenUnie, de VVD, de SP, D66 en GroenLinks. Het betreft een motie waar nog over gestemd moet worden in de Tweede Kamer, maar de indienende partijen hebben gezamenlijk een ruimte meerderheid in de Kamer. Naast het CDA hebben de regeringspartijen VVD, ChristenUnie en D66 de motie ook ondersteund.

In de motie spreken de indieners over het 'manipuleren van kinderen' om microtransacties te doen en dat bij lootboxes ook sprake is van een vorm van gokken. Ook wordt onderstreept dat deze transacties verslavend zijn en gezinnen kunnen ontwrichten, mede door de onverwachte kosten. Het is niet duidelijk of de partijen ook hun pijlen willen richten op de bredere categorie van microtransacties, maar waarschijnlijk richt het initiatief zich puur op lootboxes.

Volgens het CDA hebben lootboxes alles weg van gokken, 'omdat vooraf niet bekend is wat voor content je krijgt'. De indieners wijzen ook op een brede poging van twintig consumentenbonden uit achttien Europese landen om lootboxes te reguleren. De organisaties schaarden zich eerder achter een kritisch rapport van een Noorse organisatie.

De huidige motie is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van eerder dit jaar. Daarin bepaalde deze hoogste algemene bestuursrechter in Nederland dat in 2020 aan EA onterecht een dwangsom voor de FIFA Ultimate Team-lootboxes was opgelegd. Volgens de rechters zijn lootboxes in de FIFA-games niet te zien als een losstaand gokspel, maar onderdeel van het behendigheidsspel FUT. Dat betekent dat ze niet in strijd zijn met de Nederlandse gokwet.