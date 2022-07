Google schikt met ontwikkelaars VS voor 90 miljoen dollar om machtsmisbruikzaak

Google gaat de meeste Amerikaanse ontwikkelaars in totaal 90 miljoen dollar betalen. Dat is onderdeel van een schikking die het bedrijf met de ontwikkelaars treft, nadat de ontwikkelaars hadden geklaagd over vermeend machtsmisbruik binnen de Google Play Store.

Alleen Amerikaanse ontwikkelaars die sinds 2016 jaarlijks minder dan twee miljoen dollar omzet hadden via de Play Store, komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Google claimt dat dit de grote meerderheid van de ontwikkelaars betreft. Deze ontwikkelaars worden door het bedrijf zelf bericht als ze geld kunnen krijgen, mits de Amerikaanse rechtbank de schikking goedkeurt.

Google betaalt Amerikaanse ontwikkelaars nadat die het bedrijf hadden aangeklaagd wegens machtsmisbruik. De ontwikkelaars zeggen dat Google onder meer concurrerende appstores heeft geweerd van zijn platform en ontwikkelaars daardoor dwong om 'exorbitante' vergoedingen af te dragen. Een advocatenkantoor dat ontwikkelaars bijstaat, zegt dat sommige ontwikkelaars ruim 200.000 dollar kunnen krijgen. Het minimumbedrag is volgens dit kantoor 250 dollar en er zouden 48.000 ontwikkelaars in aanmerking komen.

Naast het fonds zegt Google een aantal maatregelen toe om 'ontwikkelaars te helpen communiceren met klanten en innoveren'. Zo noemt het bedrijf de verlaagde commissie die ontwikkelaars over de eerste miljoen dollar omzet moeten betalen. Sinds 2021 betalen ontwikkelaars over het eerste miljoen 15 procent commissie, in plaats van 30 procent. Boven die miljoen dollar dragen ontwikkelaars wel 30 procent af. Google zegt nu toe met deze verlaagde commissie door te blijven gaan.

Het bedrijf gaat daarnaast de overeenkomsten aanpassen die het met ontwikkelaars heeft afgesloten, waardoor duidelijker moet worden hoe ontwikkelaars met klanten kunnen communiceren. Google belooft ook wijzigingen in Android 12 die het makkelijker maken om andere appwinkels te gebruiken, niet terug te draaien. Daarnaast komt er een Indie Apps Corner in de Amerikaanse Play Store die kleinere ontwikkelaars meer aandacht moet geven.