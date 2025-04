Google wacht voortaan 24 uur met publiceren app-beoordelingen in Play Store

Google zal een wachttijd van 24 uur hanteren voordat ratings en reviews van apps in de Play Store gepubliceerd zullen worden. Met deze maatregel wil het bedrijf misleidende app-beoordelingen tegengaan.

Esper-ontwikkelaar Mishaal Rahman ontdekte de aankondiging voor de nieuwe wachttijd in de Play Store. In de melding staat te lezen dat Google de wachtperiode wil gebruiken om misleidende beoordelingen te kunnen detecteren en eventueel te verwijderen. Het wordt voor ontwikkelaars wel mogelijk om de al ingezonden app-reviews te lezen en er vervolgens een antwoord op te geven. Zowel de review als het antwoord zullen pas na de wachttijd gepubliceerd worden in de reviews-sectie van de appwinkel van Google.

Eind vorig jaar besliste Google nog dat het gebruikers van de Play Store enkel ratings en reviews zou tonen van andere gebruikers die uit hetzelfde land komen. En begin dit jaar krijgen gebruikers van apparaten zoals Android-tablets, wearables en Chromebooks enkel beoordelingen te zien voor die apparaten. Er werden toen ook aanpassingen gedaan aan de Play Console waardoor ontwikkelaars meer inzicht konden krijgen in de beoordelingen van gebruikers per apparaat.