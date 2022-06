Google gaat ratings in Play Store specifiek per land en apparaat tonen

Vanaf november zien gebruikers in de Google Play Store ratings en reviews van gebruikers die uit hetzelfde land komen. Vanaf begin volgend jaar krijgen gebruikers van tablets, Chromebooks en wearables ratings en reviews te zien die gelden voor die specifieke apparaten.

Google wil naar eigen zeggen de getoonde ratings en reviews in de Play Store relevanter maken. Nu krijgen gebruikers allerlei reviews te zien, van gebruikers wereldwijd en van gebruikers van verschillende soorten apparaten. Volgens Google is dat niet eerlijk, omdat een bug bijvoorbeeld lokaal voor problemen kan zorgen. Als gebruikers daardoor een lage rating aan een app geven, heeft dat wereldwijd invloed op de score. Ook zouden positieve veranderingen in een tabletversie van een app bijvoorbeeld onopgemerkt blijven in ratings, omdat de meerderheid apps op telefoons gebruikt.

De veranderingen moeten getoonde ratings en reviews indicatief maken voor de ervaring die individuele gebruikers kunnen verwachten, schrijft Google. Vanaf november zien gebruikers op smartphones bij apps een rating die specifiek geldt voor het land waarin ze zijn geregistreerd. Ergens in het begin van 2022 worden de ratings specifiek per apparaat weergegeven. Apps kunnen dan andere ratings hebben voor apparaten zoals tablets, Chromebooks en wearables.

Google zegt ook aanpassingen te doen aan de Play Console voor ontwikkelaars om beter inzicht te krijgen in de beoordelingen van gebruikers per apparaat. Op de ratingspagina is een Device Type-filter toegevoegd, zodat ontwikkelaars kunnen zien met welk type apparaat gebruikers hun beoordeling hebben achtergelaten. Ook kunnen ontwikkelaars specifieker periodes uitkiezen voor het groeperen van ratings en er is een mogelijkheid toegevoegd om de data te exporteren in csv-formaat.