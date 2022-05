Google gaat inactieve Play Store-accounts van ontwikkelaars sneller verwijderen

Google gaat de Play Store-accounts van ontwikkelaars verwijderen als die een jaar of langer niet actief zijn geweest. Developer-accounts van apps die al wel een aantal keer zijn gedownload, blijven wel nog bestaan.

Google schrijft in een update voor ontwikkelaars dat het vanaf dit jaar harder optreedt tegen inactieve accounts. Daarin beschrijft het bedrijf dat 'sluimeraccounts' voortaan worden verwijderd als die niet meer actief zijn. Het gaat om accounts die een jaar lang niet zijn gebruikt. Ook accounts die wel actief zijn, maar geen apps uploaden of de Play Console benaderen, worden verwijderd.

Het bedrijf maakt een uitzondering voor sommige kleine ontwikkelaars. Als een account een app heeft gepubliceerd met meer dan duizend installaties of waarvan er een in-app-aankoop is gedaan, verwijdert Google de accounts niet. Dat moet wel in de negentig dagen eraan voorafgaand zijn gebeurd. Het is niet mogelijk die oude accounts opnieuw te activeren.

Google neemt de maatregelen vanwege de veiligheid, zegt het bedrijf. Als ontwikkelaars hun apps actief beheren, wordt de Play Store daar volgens het bedrijf beter van. Het beleid gaat op 1 september van dit jaar in.