EU en consumentenautoriteiten geven Google verbeterpunten en dreigen met boetes

De Europese Commissie en meerdere Europese consumentenautoriteiten, waaronder de Nederlandse en Belgische, roepen Google op de consumentenrechten beter na te leven. Concreet geven ze verbeterpunten voor onder meer de Play Store en zoekmachine.

Om hoeveel verbeterpunten het in totaal gaat, is niet duidelijk; de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft er vier gepubliceerd en noemt deze een 'greep' uit alle punten. Volgens deze punten moet Google met Play duidelijk aangeven wie een product verkoopt en hoe deze partij te bereiken is, en moet Play tijdig en duidelijk essentiële product- en servicevoorwaarden tonen.

Daarnaast moet Google binnen de zoekmachine duidelijk aangeven hoe een ranking tot stand is gekomen en of hiervoor is betaald. Tot slot moet Google met Flights en Home de prijzen tonen inclusief belasting en 'andere onvermijdelijke kosten'.

Deze verbeterpunten moet Google 'in de komende tijd' opvolgen, waarbij het niet duidelijk is of Google hier een strakke deadline voor heeft gekregen. Doet Google dit niet, dan volgen 'nader onderzoek en mogelijke boetes'.

Met de verbeterpunten moeten consumenten met meer vertrouwen gebruik kunnen maken van Google-diensten, stellen de autoriteiten. Zo moeten ze ervan uit kunnen gaan dat ze niet misleid worden en weten ze dat hun keuzes niet gestuurd worden door 'valse reviews of onduidelijke, betaalde ranking'.

De genoemde punten zijn een gevolg van een onderzoek van Europese consumentenautoriteiten, onder leiding van de ACM en de Belgische Economische Inspectie. Bij dit onderzoek toetsten de autoriteiten diensten van Google aan Europese consumentenregels. Hiervoor werkten de autoriteiten samen binnen het Consumer Protection Cooperation Network.