Audacity verwijdert tekst in privacybeleid die gebruik door kinderen ontmoedigt

Het team achter Audacity heeft een nieuw privacybeleid gepubliceerd. Onder andere heeft de nieuwe eigenaar van de audiosoftware een passage verwijderd die kinderen jonger dan dertien jaar opriep de app niet te gebruiken.

Audacity zet op een rij wat er gewijzigd is in het bijgewerkte privacybeleid. Zo zijn er teksten aangepast die onduidelijk waren en moeten bepaalde zinnen voor meer transparantie zorgen. De tekst dat Audacity niet bedoeld is voor kinderen onder de dertien jaar, is verwijderd. In het privacybeleid dat begin juli verscheen, stond met de onomwonden toelichting: "Als je onder dertien jaar oud bent, alsjeblieft, gebruik de app niet."

Op GitHub reageerden gebruikers verbaasd over deze ontmoediging. Gespeculeerd werd dat deze met de GDPR te maken had, die bepaalt dat lidstaten kunnen toestaan dat alleen gebruikers van uiterlijk 13 jaar en ouder toestemming kunnen geven. Anderen wezen daarop dat de GPLv2- en GPLv3-licenties geen restricties van het gebruik toestonden.

In het beleid staat nu verder expliciet dat er geen aanvullende data verzameld wordt voor autoriteiten. In het vorige beleid stond dat Audacity 'data verzamelt die nodig is voor opsporing, vervolging en eventuele verzoeken van autoriteiten', wat tot ophef onder gebruikers leidde. Verder zijn stappen genomen om te garanderen dat geen volledige IP-adressen opgeslagen worden en ook geen data in errorlogs die tot identificatie van de gebruiker kunnen leiden.

De ophef startte in feite al in mei nadat Audacity werd overgenomen door Muse Group en al snel het doorgeven van telemetrie in de opensourcesoftware wilde implementeren. Dit plan ging niet door, maar vervolgens was er kritiek op het voorgestelde privacybeleid. Muse Group biedt nu zijn verontschuldigingen aan over de situatie.