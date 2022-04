Audacity krijgt opnieuw kritiek over dataverzameling na aanpassen privacybeleid

Audiobewerkingssoftware Audacity krijgt veel kritiek van gebruikers over een nieuw privacybeleid. Daarin staat sinds kort een passage opgenomen waardoor Audacity bepaalde gebruikersgegevens verzamelt. Het programma lag al eerder onder vuur vanwege privacyzorgen.

De audio-app heeft sinds vorige week het privacybeleid aangepast. Daarin staat een nieuwe zin opgenomen over welke data verzameld kan worden. Het gaat dan om 'data die nodig is voor opsporing, vervolging en eventuele verzoeken van autoriteiten'. Audacity geeft verder geen uitleg over wat dat in de praktijk betekent. Het is dus niet duidelijk welke soorten data er worden verzameld en wanneer dat gebeurt.

Gebruikers zijn daar niet blij mee. Onder andere op Reddit zijn verschillende threads te vinden waarin zij hun ongenoegen uiten. Sommige gebruikers zeggen op zoek te gaan naar alternatieve audiobewerkingsprogramma's, maar er zijn ook al forks beschikbaar van de opensourcesoftware.

De boosheid komt mede door recente wijzigingen bij de software. In mei van dit jaar werd Audacity overgenomen door de oprichters van Ultimate Guitar. Kort daarna maakte Audacity plannen bekend om telemetrie toe te voegen, al zou dat via opt-in gaan. Na veel kritiek besloot Audacity die plannen stop te zetten, maar veel gebruikers voelen dat het nieuwe privacybeleid toch weer mogelijkheden biedt om data uit de app te verzamelen.