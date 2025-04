Intel brengt AI-tools met muziekgeneratie en transcriptie uit voor Audacity

Intel heeft een AI-toolsuite onder de naam OpenVINO AI voor het opensourceaudiobewerkingsprogramma Audacity uitgebracht. Met de plug-ins kunnen gebruikers lokaal podcasts transcriberen en muziek genereren op basis van prompts.

OpenVINO AI is alleen compatibel met de 64bit-versie Audacity 3.4.2 voor Windows en moet handmatig geïnstalleerd worden op basis van bestanden die via GitHub beschikbaar zijn gemaakt. De repository's werden enkele weken geleden al door Intel op het platform gepubliceerd, maar de aankondiging van de tools door de organisatie achter Audacity vond dinsdag pas plaats. Vooralsnog moeten gebruikers op Linux of macOS zelf compileren. Het is niet duidelijk of het model uiteindelijk ook native voor die besturingssystemen wordt uitgebracht.

Volgens de ontwikkelaars van Audacity zijn er verschillende plug-ins beschikbaar gemaakt, waaronder drie tools voor muziek, te weten Music Generation, Music Style Remix en Music Separation. De twee eerstgenoemde tools gebruiken het model Riffusion, een vertakking van Stable Diffusion, om muziek op basis van tekstprompts te genereren of te remixen. Met de Music Seperation-tool kunnen gebruikers een bestaand nummer opsplitsen tot verschillende tracks. Volgens de organisatie kan de tool een nummer opsplitsen in zang en instrumenten, of in de vier tracks zang, drums en bas en resterende instrumenten.

Verder zijn er twee tools voor gesproken audiocontent beschikbaar gemaakt: Noise Suppression en Transcription. Met deze plug-ins kunnen gebruikers respectievelijk met AI achtergrondruis verwijderen en gesproken audio transcriberen. Alle OpenVINO AI-tools draaien lokaal en vereisen dus geen internetverbinding met servers van Intel.