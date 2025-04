GitHub begint certificeringsprogramma met vier disciplines

GitHub heeft een eigen certificaatprogramma opgezet. Het platform heeft momenteel vier verschillende certificeringen waarmee gebruikers na een examen kunnen bewijzen expert te zijn in meerdere disciplines.

GitHub had dat certificeringsprogramma al voor eigen werknemers en voor bepaalde 'partners', maar het platform zegt nu dat het dat programma algemeen beschikbaar maakt. Met het programma kunnen ontwikkelaars bewijzen expert te zijn in bepaalde disciplines binnen het platform. GitHub heeft, via Microsofts Learn-platform, leermiddelen beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden.

Het platform biedt vier certificeringen aan. GitHub Foundations is een certificering waarin deelnemers algemene kennis over GitHub en git leren. Daarnaast is er GitHub Actions, dat gaat over programmeerworkflows en pipelines. De Advanced Security-certificering gaat over het beveiligen van code en leert ontwikkelaars dependencymanagement en om te scannen op secrets. Dat certificaat is er vooral voor ontwikkelaars in zakelijke omgevingen, zegt GitHub. Tot slot is er nog het Administration-certificaat, waarmee gebruikers leren een eigen GitHub-omgeving op te zetten en te beheren.

Het kost 200 dollar om een examen af te leggen. Herexamens kosten telkens weer 200 dollar. Gebruikers moeten 48 uur tussen twee examens laten zitten en mogen die maximaal vijf keer maken. GitHub werkt samen met PSI om de examens af te leggen en voor de proctoring.