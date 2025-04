Hacker blokkeert verwijderen van packages uit npm-registry met memepackage

Door een grap van een npm-contributor konden ontwikkelaars dagenlang hun npm-packages niet uit de centrale registry verwijderen. Een hacker publiceerde een package waarin alle andere npm-packages werden opgenomen, wat tot onverwachte problemen leidde.

Op 29 december publiceerde npm-gebruiker gdi2290 een package in de npm-registry met daarin vijf dependency's die samen automatisch iedere andere gepubliceerde npm-package opnemen. Die package heet everything en bevat volgens onderzoekers een readme waarin de makers oproepen de package niet te installeren. Het zou een memepackage zijn en niet serieus zijn bedoeld, maar ondanks de slechts 224 installaties bleek de repo grote gevolgen te hebben voor andere ontwikkelaars.

In de eerste plaats kan de package een denial-of-service veroorzaken doordat er bij een installatie meer dan drieduizend npm-chunks met miljoenen packages uit de centrale registry worden gedownload. Maar het grootste probleem zit in het beleid van npm om packages automatisch te kunnen verwijderen uit de registry. Een van de criteria van dat beleid is dat packages alleen kunnen worden gedepubliceerd als geen enkele andere package die in een dependency heeft opgenomen.

Omdat de everythingpackage dat wel deed, bleek het niet mogelijk te zijn om nog langer zelf packages te verwijderen. Ook kon de originele uploader de package daardoor niet langer verwijderen. Die moest daarvoor aankloppen bij npm en bij moederbedrijf GitHub, dat zegt het pakket te verwijderen.