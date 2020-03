GitHub neemt JavaScript-ontwikkelaarsplatform npm over

GitHub, het in 2018 door Microsoft overgenomen ontwikkelaarsplatform, koopt npm Inc. Dit is het bedrijf achter Node package manager, een JavaScript-ontwikkelaarsplatform. Het idee is dat GitHub en npm op de langere termijn geïntegreerd worden.

GitHub-ceo Nat Friedman zegt dat npm altijd beschikbaar zal blijven en altijd gratis zal zijn. Nadat de overeenkomst definitief is, zal GitHub zich volgens Friedman onder meer richten op het investeren in de registry-infrastructuur, omdat het JavaScript-ecosysteem snel groeit. Deze investeringen moeten ervoor zorgen dat npm 'snel, betrouwbaar en schaalbaar' is. Daarnaast wil GitHub het werk ondersteunen dat al is begonnen voor npm v7 CLI ; dit blijft opensource.

Laurie Voss, mede-oprichter van npm, zegt dat het voor altijd laten draaien van de registry in de afgelopen vijf jaar zijn voornaamste drijfveer was bij npm, en dat dat nu verzekerd is door de overname. Volgens Voss is GitHub het meest logische bedrijf om te integreren met npm; hij zegt blij dat te zijn dat dit mogelijk is geworden.

Op een npm-blog zegt de oprichter, Isaac Z. Schlueter, dat het beperken van de frictie in de ontwikkeling van JavaScript-software altijd de voornaamste missie van het bedrijf is geweest. Hij omschrijft het laten draaien van een bedrijf moeilijk was en dat deze overname als een overwinning gezien moet worden, zowel voor de medewerkers van npm Inc. als voor de JavaScript-gemeenschap.

Volgens Microsoft ondersteunt npm inmiddels meer dan 1,3 miljoen packages voor ongeveer twaalf miljoen ontwikkelaars, die deze zaken maandelijks zo'n 75 miljard keren downloaden. Hoeveel geld Microsoft voor de overname neerlegt, is niet bekendgemaakt.