Ontwikkelaar claimt dat Microsoft zijn packagemanager kopieerde

De ontwikkelaar van AppGet beweert dat Microsoft de werking en opzet van zijn packagemanager heeft gekopieerd voor zijn eigen packagemanager winget. De ontwikkelaar heeft in het afgelopen jaar diverse sollicatiegesprekken gevoerd met Microsoft.

Microsoft heeft onder meer het gebruik van manifesten en de mappenstructuur van AppGet rechtstreeks overgenomen, aldus de Canadese ontwikkelaar Keivan Beigi. AppGet is open source en Beigi heeft niets gepatenteerd, waardoor het onduidelijk is of de ontwikkelaar juridisch iets kan beginnen tegen de techgigant.

Beigi kwam vorig jaar zomer in contact met Microsoft en is gaan praten over ideeën voor packagemanagers in Windows. Daarbij kreeg het bedrijf interesse om hem in te lijven en AppGet over te nemen. Dat leidde tot diverse sollicitatiegesprekken, waarbij het laatste contact plaatsvond in februari over reiskostenvergoeding. Daarna hoorde Beigi niets meer van Microsoft.

Vervolgens kreeg hij een dag voor de aankondiging een mail van degene met wie hij als eerste contact had bij Microsoft dat Microsoft winget zou gaan aankondigen. Daarbij noemde Microsoft AppGet, maar alleen in een rijtje met verschillende packagemanagers.

Beigi heeft aangekondigd te gaan stoppen met de ontwikkeling van AppGet, nu Microsoft eenmaal winget heeft aangekondigd. Dat gebeurt vanaf augustus. Versie 1.0 van de winget-feature staat op de roadmap voor mei 2021. Wel stelt Microsoft dat het bedrijf 'substantiële feedback' van de community verwacht, waardoor de planning mogelijk verandert. Er worden enkele grote features toegevoegd aan versie 1.0, waaronder de mogelijkheid om apps via de command-prompt te updaten en te de-installeren. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging van de ontwikkelaar.