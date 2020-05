Apple neemt ai-bedrijf over met technologie om data op te schonen

Apple heeft het Canadese bedrijf Inductiv overgenomen. De start-up maakt technologie die erop gericht is om fouten uit data te halen. De werknemers van Inductiv zouden gaan werken aan digitale assistent Siri.

De technologie van de start-up moet het mogelijk maken om data met minder fouten te gebruiken in Siri en zo de werking te verbeteren, meldt financieel persbureau Bloomberg. Apple bevestigt de overname, maar wil niets zeggen over het doel van de overname of het bedrag waarvoor het de Canadese start-up heeft opgekocht.

Inductiv werkte met het opensourceproject HoloClean om data op te schonen en de oprichters waren ook betrokken bij dat project. Die werkwijze wordt toegelicht in een paper. Een van de oprichters was ook oprichter van Lattice Data, een ai-bedrijf dat Apple in 2017 overnam. Inductiv komt voort uit drie universiteiten in de Verenigde Staten en Canada, en was gevestigd in de Canadese stad Waterloo, waar onder meer ook BlackBerry zit.