Oppo brengt A72 en A52 met 5000mAh-accu's uit in Nederland

Oppo heeft de eerder aangekondigde midrange-smartphones A72 en A52 uitgebracht in Nederland. De telefoons hebben een 5000mAh-accu en verschillen onderling weinig. Alleen de primaire camera en de capaciteit van de opslag verschillen.

Beide telefoons hebben een 6,5"-lcd van 15,1x6,8cm, met een oppervlakte van 102 vierkante centimeter en een resolutie van 2400x1080 pixels, bij een beeldverhouding van 20:9. Het scherm heeft linksbovenaan een uitsparing voor de frontcamera, een sensor van ongeveer 16 vierkante millimeter met pixels van 1 micron en een resolutie van 16 megapixel.

De telefoons zijn ook even groot en zwaar: 16,2x7,6cm bij een dikte van 8,9mm en een gewicht van 192 gram. De soc is een Qualcomm Snapdragon 665 met vier Kryo 260 Gold-kernen op 2GHz en vier Kryo 260 Silver-kernen op 1,8GHz voor het lichtere werk. Grafische taken vallen toe aan de Adreno 610-gpu. De modem heeft ondersteuning voor 4g, maar niet voor 5g.

Het werkgeheugen heeft bij beide telefoons een capaciteit van 4GB en is van een onbekend type. De opslag verschilt: het gaat bij de A72 om 128GB en bij de A52 om 64GB; in beide gevallen ufs 2.1. Het andere verschil is de primaire camera: de A72 heeft een 48-megapixelcamera met een sensor van ongeveer 31 vierkante millimeter met pixels van 0,8 micron groot, terwijl de A52 een 12-megapixelcamera heeft met een sensor van ongeveer 22 vierkante millimeter met pixels van 1,25 micron. Beide primaire camera's hebben een lens met een diafragma van f/1.8.

De andere camera's zijn wel hetzelfde. De camera met ultragroothoeklens heeft een sensor van tien vierkante millimeter en een resolutie van 8 megapixel met een f/2.2-lens. Verder zijn er twee kleine 2-megapixelcamera's aanwezig voor macrofoto's en het waarnemen van diepte. De A72 komt deze week uit voor 269 euro en Oppo vraagt 219 euro voor de A52 die vanaf volgende week te koop zal zijn.