Oppo brengt A53-smartphone met 90Hz-scherm uit voor 179 euro

Oppo brengt de A53 en A53s uit, budgetsmartphones met prijzen van 179 en 199 euro. Beide telefoons hebben een 90Hz-lcd, een 5000mAh-accu en een macrocamera met 2-megapixelsensor. De A53 heeft 64GB opslagruimte; bij de A53s is dat 128GB.

Oppo voorziet de A53-smartphones van een Qualcomm Snapdragon 460-octacore en 4GB ram. Het scherm is een 6,5"-lcd met een 20:9-verhouding, een resolutie van 1600x720 pixels en een refreshrate van 90Hz. In de 8,4mm dikke behuizing zit een 5000mAh-accu en die kan met 18W worden geladen via de USB-C-aansluiting.

Aan de achterkant van de smartphones zitten een vingerafdrukscanner en drie camera's. De primaire camera heeft een 13-megapixelsensor van OmniVision. Het gaat om de OV13B, een kleine sensor van het 1/3,06"-formaat, en Oppo combineert die met een f/2.2-lens. Verder hebben de toestellen een dieptesensor en macrocamera, ieder met een 2-megapixelsensor. De frontcamera, die in een gat in het scherm zit, heeft een 8-megapixelresolutie.

De Oppo A53-smartphones draaien op Color OS 7.2, dat is gebaseerd op Android 10. De A53 en A53s zijn per direct verkrijgbaar, voor 179 en 199 euro. Het enige verschil tussen de twee modellen is de opslagruimte. Bij de goedkoopste uitvoering is dat 64GB en bij de duurdere versie 128GB.