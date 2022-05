OPPO A54s met 60Hz-scherm is duurder dan voorganger met 90Hz-lcd

OPPO brengt zijn A54s uit in Nederland. Het toestel heeft een 60Hz-scherm en een MediaTek G35-soc. De A53s van vorig jaar had een 90Hz-lcd en een Snapdragon 460-soc. Met een introductieprijs van 219 euro is de A54s ook duurder dan zijn voorganger.

De OPPO A54s is met een introductieprijs van 219 euro 20 euro duurder dan de A53s van vorig jaar en 40 euro duurder dan de A53. Ook krijgt het scherm van het instapmodel een downgrade. De diagonaal van 6,5" en de resolutie van 1600x720 pixels zijn gelijk gebleven, maar het gaat nu om een 60Hz-lcd, terwijl dat in de voorganger een 90Hz-lcd is. Het scherm heeft een druppelvormige inkeping voor de frontcamera.

OPPO geeft de A54s een MediaTek Helio G35-soc. Dat is een op 12nm gemaakte octacore met acht Cortex-A53-kernen. In de A53s van vorig jaar zat een Snapdragon 460, een 11nm-soc met een combinatie van vier A73-cores en vier A53-cores. Net als de voorganger heeft het nieuwe model 4GB ram en 128GB flashopslag.

De primaire camera van de A54s heeft een 50-megapixelresolutie en een f/2.2-lens; dat was een 13Mp-exemplaar bij de voorganger. Het diafragma is ongewijzigd. De smartphone kan filmen in 1080p-resolutie met maximaal 30fps. Aan de achterkant zit ook nog een 2-megapixelcamera met zwart-witsensor en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

Vorig jaar verscheen ook een goedkopere A53, die gelijk was aan de A53s, maar met minder opslaggeheugen was uitgerust. Dit jaar heeft OPPO geen goedkoper A54-model in zijn assortiment. Wel zijn er de OPPO A16 en A16s, die sinds enkele maanden te koop zijn. Die toestellen zijn vrijwel gelijk aan de A54s, maar hebben 64GB opslag en een 13-megapixelcamera.

OPPO heeft ook de in april aangekondigde A54 5G in zijn assortiment. Die heeft betere specificaties, waaronder een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, een hogere resolutie en een 5G-soc. Dat toestel kwam uit voor 269 euro.