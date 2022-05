Remedy opent nieuwe studio in Zweden met voormalige kopstukken DICE en EA

De Finse studio Remedy Entertainment opent een studio in Zweden. De dochteronderneming moet eind 2022 uit 25 werknemers bestaan. Twee veteranen uit de gamesindustrie, die aan titels als Battlefield en Star Wars Battlefront werkten, krijgen de leiding.

Johannes Mang heeft de leiding over de Zweedse studio van Remedy. Hij was meer dan twaalf jaar in dienst van EA, waar hij onder meer aan Need for Speed en Real Racing werkte. Sinds vorig jaar is hij in dienst van Remedy en heeft hij de leiding over het Vanguard-project. Dat wordt een free-to-play multiplayergame.

James Salt krijgt de titel Game Director bij de nieuwe studio. Hij werkte ruim 14 jaar bij DICE, de Zweedse studio die onderdeel is van Electronics Arts. Hij werkte daar als producent en regisseur aan diverse Battlefield-games en Star Wars Battlefront.

Wat de nieuwe studio precies gaat doen, is niet bekend. Mang zegt tegen de Zweedse krant Dagens Industri dat er nu negen mensen werken en dat dit eind 2022 moet groeien tot 25 werknemers. Remedy is bekend van franchises als Control en Alan Wake. Ook maakte de Finse ontwikkelaar de Max Payne-games. Remedy heeft in totaal 300 werknemers en had vorig jaar een omzet van 41 miljoen euro.