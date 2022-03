Xbox-shooter CrossfireX is uitgesteld tot 2021

De release van de game CrossfireX is uitgesteld tot volgend jaar. De makers geven aan dat de covid-19-situatie hier de oorzaak van is. CrossfireX wordt een exclusieve titel voor de Xbox One en de Series S en X, al zal de game ook voor de pc verschijnen.

In een bericht op Twitter geven de makers aan dat na lang nadenken tot het uitstel is besloten, waarbij gewezen wordt op 'de uitdagingen waar de ontwikkelaar Smilegate mee te maken heeft door covid-19'. Het uitstel van de release geeft het team naar eigen zeggen de mogelijkheid om de Crossfire-ervaring naar de consoles te brengen zoals de bedoeling is. Meer details worden niet gedeeld, maar de makers zeggen wel dat ze meer informatie zullen geven in de toekomst.

Het multiplayergedeelte van CrossfireX, dat gratis te spelen zal zijn, wordt ontwikkeld door het Koreaanse Smilegate. Deze ontwikkelaar heeft ook een rol in het maken van het singeplayergedeelte, al wordt dat deel vooral ook gemaakt door Remedy, de ontwikkelaar die onder meer bekend is van Control en Quantum Break. Eerder zei Smilegate tegen The Verge dat het hulp zocht voor het uitbouwen van de verhaalkant van de Crossfire-franchise. Daarbij kwam de Koreaanse studio dus uit bij Remedy.

CrossfireX is gebaseerd op de first person shooter Crossfire, die vooral in Zuid-Korea en China populair is, waar de game in respectievelijk 2007 en 2008 uitkwam. CrossfireX wordt geoptimaliseerd voor de Xbox Series X en S, waarbij Microsoft op de gamepagina van het spel onder meer spreekt over 'stabielere framerates tot wel 120fps'.

Aankondigingstrailer uit juni 2019